제조업 AI 전환?… “돈·사람 없고 성과 확신도 없다”

대한상의, 504개 업체 조사



82% “AI 활용 안해”… 中企 더 열악

74% “생산 공정 전환 투자비 부담”

61%가 “효과 미미할 것”… 회의적

자금·인재·불확실성 ‘삼중고’ 직면



“정부, 모범사례 제시 맞춤형 지원

규제 혁신 메가 샌드박스 도입해야”

인공지능(AI) 기술이 ‘피지컬 AI’ 구현 등 제조업 혁신의 촉매제로 부각되고 있지만 기업 대부분은 자금과 인력, 불확실성의 ‘삼중고’에 직면한 것으로 나타났다. 투자할 돈과 사람이 없을 뿐만 아니라, 투자 대비 성과가 불명확해 AI 전환을 꺼리는 기류가 팽배하다. 산업계는 “제조기업들이 AI의 성능을 체감할 수 있도록 정부가 실증 모범사례를 제시한 뒤 맞춤 지원을 해야 한다”고 촉구했다.



18일 대한상공회의소가 발표한 ‘기업의 AI 전환 실태와 개선방안’ 보고서에 따르면 응답 기업의 82.3%가 ‘AI를 경영에 활용하지 않고 있다’고 답했다. 특히 중소기업의 AI 활용도는 4.2%로 대기업(49.2%)에 비해 크게 낮았다. 이번 조사는 대한상의가 504개 기업을 대상으로 지난달 21일부터 지난 3일까지 설문 방식으로 진행했다.



기업의 73.6%가 ‘AI 투자비용이 부담된다’고 답한 가운데 이 역시 중소기업(79.7%)이 대기업(57.1%)보다 더 큰 부담을 호소했다. 대구의 한 제조업체는 “생산 공정을 AI로 전환하려면 데이터 축적을 위한 라벨·센서 부착, 폐쇄회로(CC)TV 설치, 데이터 정제뿐 아니라 이를 기획·활용하는 비용과 로봇 운영을 위한 맞춤 솔루션 구축, 관련 인력 투입 등 예상하지 못한 자금이 들어간다”고 토로했다.

기업의 80.7%는 ‘AI 활용을 위한 전문인력이 없다’고 답했다. 또 ‘AI 인력을 어떻게 충원하고 있는가’라는 질문에는 82.1%가 ‘충원하지 않고 있다’고 했고 ‘내부 직원 교육을 통해 전문인력으로 전환한다’는 응답은 14.5%, ‘신규 채용한다’는 3.4%에 그쳤다.



보고서는 “한국의 AI 인재는 2만1000명 수준으로 중국(41만1000명), 인도(19만5000명), 미국(12만명)에 비해 턱없이 적다”며 “절대적인 숫자도 적은데 그나마 있는 인재조차 빠져나가고 있다”고 우려했다. 스탠퍼드대 휴먼센터드AI연구소(HAI)에 따르면 한국의 AI 인재 순이동(Net Flows)은 -0.36으로 인재 순유출국에 해당한다.



지난 10년간(2013∼2024년) AI 누적 투자액은 미국이 가장 많았고 중국, 영국, 캐나다, 이스라엘, 독일, 인도, 프랑스, 한국, 싱가포르 순이었다. 투자액 기준 세계 10위권 국가 중 관련 자료를 공개하지 않은 중국을 빼고 AI 인재가 유출된 나라는 이스라엘(-2.10), 인도(-1.55), 한국으로 나타났다. 보고서는 “한국은 누적 투자액 기준 세계 9위인데 인재들이 빠져나가는 건 심각한 문제”라고 밝혔다.



기업들은 AI 전환이 실제 성과로 이어질지에 대해 우려하며 소극적 입장을 보였다. ‘효과가 클 것’(39.4%)보다 ‘효과가 미미할 것’(60.6%)이란 답변이 훨씬 많았다.



보고서는 AI 전환 촉진을 위해 기업 역량에 맞는 지원 정책이 필요하다고 강조했다. AI 활용도가 높은 기업에는 지원 용처를 제한하지 말고 기업이 자유롭게 활용할 수 있도록 해야 한다는 것이다. 또 AI 도입률이 낮은 기업에는 단계별 컨설팅과 기술 지원, 현장 교육 제공을 우선해야 한다고 제언했다. 정부가 추진 중인 AI 팩토리 및 제조 AI센터 구축 사업을 확대·가속하는 등 AI 효과를 체감할 수 있는 실증 모범사례가 조속히 만들어져야 한다고도 했다.



이종명 대한상의 산업혁신본부장은 “지금은 AI에 대한 미래 조감도를 정교하게 만들기보다 실제 데이터 축적과 활용, 인재 영입에 뛰어들어야 하는 시점”이라며 “현장에 빠르게 적용할 수 있는 아이디어와 강력한 지원, 파격적 규제 혁신을 담은 메가 샌드박스를 도입해야 한다”고 밝혔다.