현대차그룹, 사이버 위협 ‘컨트롤타워’ 가동

해킹 차단·커넥티드카 시대 대응

2025년 정보보호투자 621억… 46%↑

현대차그룹이 사이버 위협에 대응하기 위한 컨트롤타워를 설립하고 정보보호 투자를 확대한다. 해킹 위험과 ‘커넥티드카’(인터넷 접속이 가능한 차량) 시대에 대비해 사이버 보안을 강화하는 조치로 풀이된다.

18일 업계에 따르면 현대차그룹은 해킹, 랜섬웨어 등 사이버 공격을 예방하고 대응하기 위한 ‘그룹사이버위협대응팀’을 신설했다. 팀장은 양기창 현대차 통합보안센터장이 맡았다.

현대차·기아 양재사옥. 현대차그룹 제공

현대차그룹은 그동안 계열사별로 사이버 공격에 대응해왔는데 그룹 차원의 별도 조직을 꾸린 것은 이번이 처음이다. 그룹사이버위협대응팀은 사이버 공격에 대한 취약점 등 그룹 내 위협 요인을 점검, 분석하고 상황 모니터링, 프로세스 개선, 거버넌스 강화 등을 수행할 예정이다.

현대차그룹은 최근 3년간 사이버 보안을 위한 정보보호 투자를 크게 늘렸다. 한국인터넷진흥원(KISA)에 따르면 올해 현대차·기아의 정보보호 투자 금액은 621억4000만원으로 집계됐다. 이는 지난해(425억3000만원)보다 46.1 증가한 수준이다. 3년 전인 2022년(231억원)과 비교하면 168.9% 늘어났다. 전담 인력도 262.2명으로 지난해(185.4명) 대비 약 77명 늘었다. 2022년엔 105명, 2023년에는 164.2명이었다.

현대차그룹이 사이버 보안을 강화하는 것은 해킹 사태를 사전 차단하고 장기적으로는 커넥티드카 보안을 강화하기 위한 것으로 보인다.

커넥티드카는 외부 네트워크와 연결돼 운전자, 차량, 주변 환경, 인프라에 대한 정보를 실시간으로 주고받는 차량을 말한다. 특히 최근 몇 년간 소프트웨어중심차량(SDV) 전환, 자율주행 기능 발전 등으로 커넥티드카 발전 속도가 빨라지면서 사이버 위협 가능성도 커지는 상황이다.