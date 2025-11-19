에어버스 ‘테크 허브’ 대전에 둥지

亞 세번째로 연구공간 문 열어

글로벌 혁신기술 플랫폼 기대

글로벌 항공·방산기업인 에어버스의 기술연구개발 조직이 대전에 둥지를 틀었다. 대전시와 에어버스, 산업통상부는 18일 대전 유성구 한 호텔에서 에어버스 ‘테크 허브’ 개소식을 가졌다. 에어버스 테크 허브는 연구개발 플랫폼으로 미래 항공기 기술, 첨단 통신 솔루션, 에너지 시스템 개발 등 핵심 기술 역량을 활용해 프로젝트를 출시하는 핵심 연구공간이다.

에어버스 본사가 있는 프랑스 외 지역에서 테크 허브가 문을 연 것은 아시아에선 세 번째, 세계적으로는 네 번째이다. 에어버스는 싱가포르(셀레타르)와 네덜란드(레이던), 일본(도쿄) 3곳에 테크 허브를 두고 있다.

대전 테크 허브는 에어버스의 글로벌 연구개발(R&D) 생태계의 한 축으로 산·학·연 협력체계를 기반으로 인재 양성체계 구축과 혁신기술 공동연구 등에 나선다. 한국과학기술원(KAIST·카이스트)과 충남대 등 대학과 대덕연구개발특구 내 연구기관, 혁신 기업들과 실질적인 기술 교류도 진행할 것으로 기대된다. 대전시는 모빌리티와 그린에너지, 양자·인공지능(AI) 기술 등 차세대 혁신 산업 분야로 협력을 확대할 계획이다.