[부고] 이철구씨 별세 외

▲이철구씨 별세, 이순자씨 남편상, 이경희(커리어케어 전무)·주현씨(삼성화재 프로) 부친상, 유선경씨 장인상=17일 서울 한양대병원 발인 20일 오전 5시 (02)2290-9442
▲서숙자씨 별세, 장영백(건국대 명예교수·파우아교육협력재단 사무총장)·영보(미디어윌 그룹 대표이사)·영선씨 모친상, 박상욱씨(태양실업 대표이사) 장모상, 유현주·권영심씨(명지전문대학 명예교수) 시모상=18일 삼성서울병원 발인 20일 오전 8시30분 (02)3410-3151
▲김형영씨(전 국과수 문서분석실장) 별세, 신귀분씨 남편상, 김홍규(리체 대표이사)·익규(현대자동차 책임)·지혜씨(천진국제학교 교사) 부친상, 김기순(유치원 원장)·장현진씨(삼성화재 프로) 시부상, 김성호씨(천진엘림교회 부목사) 장인상=17일 서울아산병원 발인 20일 오전 7시 (02)3010-2000
▲김종수씨 별세, 추양례씨 남편상, 김민수(부산시 정무기획보좌관)·길수·옥희·윤희씨(맑은소리맑은나라 대표) 부친상, 김영효(동원전기 대표)·주우태씨 장인상, 박경민·김혜정씨 시부상=18일 부산의료원 발인 20일 오전 5시30분 (051)607-2990