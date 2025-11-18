與 천준호 “서울시 적반하장…한강버스 사고 제보자 색출 용납 못 해”

더불어민주당과 서울시가 ‘한강버스 사고 은폐 의혹’을 두고 공방을 벌이고 있다. 서울시가 의혹을 제기한 민주당 천준호 의원을 명예훼손 혐의로 고소하겠다고 밝히자 천 의원은 “적반하장식 법적 대응”이라며 강한 유감을 표했다.

천준호 더불어민주당 오세훈 시정실패 정상화 TF 단장. 뉴스1

서울시는 18일 “천 의원이 라디오에서 한강버스 사고 외부유출 금지령 등 전혀 사실이 아닌 내용을 유포한 데 대해 즉각적인 고소 절차에 착수했다”고 밝혔다. 민주당 오세훈 시정실패 정상화 태스크포스(TF) 단장을 맡고 있는 천 의원은 앞서 YTN 라디오에 출연해 “저희에게 은폐된 사고를 제보했던 한강버스 관계자가 처음 사고가 발생하니까 서울시 내부에서 외부에 유출하지 말라고 하는 지침이 있었다고 한다”고 발언했다.

서울시는 “사실 확인도 없이 근거 없는 주장과 가짜뉴스를 반복적으로 퍼뜨리는 행태를 묵과할 수 없다”며 “더는 국회의원 면책특권 뒤에 숨어 시민에게 거짓 정보를 퍼뜨리고 혼란을 주는 행태가 반복돼선 안 된다”고 강조했다.

이에 천 의원은 입장문을 내고 “10월17일 한강버스 부표 충돌 사고를 은폐하려는 서울시 시도에 대해 확실한 제보 내용을 확보하고 있다”고 반박했다. 그는 “서울시의 이번 고소조치는 제보자 색출을 위한 사전작업이 아닌지 우려스럽다”며 “시민의 생명과 안전을 위협하는 사고 은폐 시도에 대해 시가 나서서 진상규명하지는 못할망정, 제보자를 색출하려는 시도는 결코 용납될 수 없다”고 했다.

천 의원은 “서울시는 근거 없는 고소·고발전으로 한강버스 사고 은폐 관련 비난 여론을 회피하고 국면을 전환하려는 시도를 중단하라”며 “서울시가 지금 해야 할 일은 한강버스 운항 전면 중단과 안전문제 재검토”라고 강조했다.