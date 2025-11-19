野 ‘딸 전세금’ 공격에 격앙한 김용범…"가족 엮지 말라"

국힘 “딸 전세금 어떻게 모았나”

재건축 매입 거론하며 “갭투자냐”



金 “공직자 아버지 둔 딸 평생 눈치

가족 엮지 말라” 운영위 회의서 고성

김병기 “여기가 화내는 곳이냐” 질책

김용범 대통령실 정책실장이 18일 자신의 딸 전세와 관련한 질의에 “딸을 거명해서 그렇게 할 필요 없다”며 발끈했다.

김 실장은 이날 국회에서 열린 운영위원회 전체회의에서 “(김 실장의 딸이) 전세 살고 있는데 전세금은 누가 모은 것이냐”는 국민의힘 김은혜 의원의 질문에 “딸이 저축한 게 있고 제가 조금 빌려준 게 있다”고 답했다.

우상호 만류에… 김용범 “가만히 계시라” 18일 국회에서 열린 운영위원회 전체회의에서 김용범 대통령실 정책실장(오른쪽)이 국민의힘 김은혜 의원의 질의에 답하며 언성을 높이자 우상호 대통령실 정무수석이 이를 말리고 있다.연합뉴스

김 실장은 2000년 매입한 재건축 입주권과 관련해 “갭 투자로 집을 샀느냐”는 질문에 “갭 투자가 아니다”라고 강조했다.

김 의원은 “내년 정부 예산에서 청년 전세가 될 수 있는 정부 대출, 정책 대출을 거의 다 잘랐다”며 “(딸한테) 임대주택에서 살라고 얘기하고 싶으냐”고 지적했다. 김 실장은 “제 가족에 대해 그런 식으로 하지 말라”고 강하게 반발했다.

김 의원은 “딸을 뭐라고 하는 게 아니라 정책 대출을 그렇게 줄여 놓으면 청년들은 월세나 임대주택에 가라는 것이냐”고 재차 압박했고, 김 실장은 “딸을 거명해서 그렇게 할 필요가 없다”고 맞섰다.

김 실장은 “이전 정부에서 너무 방만하게 운영되던 것을 6·27 부동산 대책 때 정리한 것”이라며 “어떻게 가족을 엮어 그렇게 말씀하시냐”고 서운함을 감추지 못했다. 김 의원은 “엮는 게 아니라 역지사지”라고 말했고, 김 실장은 “딸이 갭 투자한다는 식으로 얘기하지 않았나. 공직자 아버지 둬서 평생 눈치 보고 살면서 전세도 부족한 딸에게 갭 투자는 무슨 말씀이냐”라고 답하며 설전이 계속됐다.

김 실장 옆에 착석한 우상호 정무수석이 “그러면 안 된다”고 말렸지만, 김 실장은 “가만히 계시라. 위증으로 고발한다는 것도 그렇고 말이야”라며 물러서지 않았다.

결국 김병기 운영위원장이 직접 나서 “지금 뭐 하는 것이냐. 여기가 정책실장이 화를 내는 곳이냐”고 다그치자, 김 실장은 “송구하다”고 말했다.

앞서 국민의힘에선 김 실장을 국회 증언 감정법상 위증 혐의로 고발해야 한다는 주장이 나왔다. 유상범 의원은 이날 회의에서 “김 실장은 지난 6일 국정감사에서 부동산 대책과 관련해 9월 통계가 존재하지 않다고 답했지만 한국부동산원은 지난달 이미 9월 통계를 완성해 내부 결재를 마쳤다”며 “즉시 위증 고발할 것을 공식적으로 요구한다”고 말했다. 더불어민주당 전용기 의원은 “10·15 대책 때 9월 통계를 쓰지 않은 부분은 부동산원에서 국토교통부에 보고하고 공표된 이후에 사용할 수 있는 통계이기 때문”이라며 “위증 고발 사례와는 거리가 멀다”고 반박했다.