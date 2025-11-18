李대통령 “한국·UAE ‘새 백년대계’ 초석 마련할 것”

경협 넘어 특별 동반자로 발전 강조

정상회담서 양국 협력 강화 한목소리

방산·인공지능 분야 등 MOU 체결

아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문한 이재명 대통령이 18일(현지시간) 무함마드 빈 자이드 알나하얀 UAE 대통령과 정상회담을 갖고 양국 간 협력 강화에 뜻을 모았다. 이 대통령은 이날 공개된 UAE 현지 언론 알이티하드와의 인터뷰에서 한·UAE 관계가 단순한 경제 협력을 넘어선 ‘포괄적이고 특별한 동반자 관계’로 발전했다는 점을 강조하며 “양국 간 ‘새로운 백년대계’(new centennial phase)의 초석을 마련하겠다”고 밝혔다.

아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 18일(현지시간) 아부다비 카사르 알 와탄 대통령궁에서 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령과 확대 정상회담을 하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 이날 UAE 측이 준비한 공식 환영식에 이어 정상회담, 업무협약(MOU) 서명식을 비롯한 공식 정상외교 일정을 잇달아 소화했다. 이 대통령은 예포와 의장대 도열 등 UAE 측의 최고 예우를 받으며 대통령궁에 도착한 뒤 알나하얀 대통령과 확대회담 및 단독회담을 진행했다. MOU 교환식에서는 방산·인공지능(AI) 등 여러 분야에서 양국 간 협력을 강화하는 내용의 MOU가 체결됐다. 이어 이 대통령은 국빈오찬과 문화행사, 친교 일정 등에도 참석했다.



UAE는 이 대통령이 취임 후 처음 국빈으로 방문한 국가다. UAE는 전날 이 대통령이 탑승한 공군 1호기가 자국 영공에 진입하자 전투기를 띄워 호위했고, 주요 장소에 양국 국기를 대규모로 게양하기도 했다.



이 대통령은 현지 언론과의 인터뷰에서 취임 후 첫 중동 지역 순방지로 UAE를 선택한 이유로 “양국 관계를 보다 공고히 다지려는 한국 정부의 강력한 의지를 보여주는 방증”이라고 설명했다.

李, 동포간담회서 “제3세계 함께 진출 경제공동체 발전해야” 아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문한 이재명 대통령 부부가 17일(현지시간) 아부다비의 한 호텔에서 열린 동포만찬간담회에서 화동이 건넨 꽃다발을 받으며 활짝 웃고 있다. 아부다비=연합뉴스

이 대통령은 특히 UAE가 ‘2031 UAE 인공지능(AI) 국가 전략’에 따라 AI 글로벌 허브로서의 경쟁력을 강화하는 과정에서 한국 기업들이 중요한 역할을 할 것이라는 기대감을 드러냈다. 이 대통령은 “알나하얀 UAE 대통령과 나는 기존의 4대 핵심 협력 분야인 투자·방위산업·원자력·에너지에 더해 AI, 헬스, 문화 등이 포함된 미래지향적 첨단기술 분야로 협력을 확대하기로 했다”고 설명했다. 이어 “바라카 원전의 안정적 운영을 위한 유지·보수, AI 데이터센터와 의료 서비스 허브의 건설 등 첨단 분야에서 구체적 기회를 발굴하려는 실질적 협력도 강화하겠다”고 덧붙였다.

구체적으로 이 대통령은 “한국은 반도체 공급망에서 메모리칩 생산의 글로벌 리더로서 UAE가 필요로 하는 첨단 AI 메모리칩을 공급할 수 있는 전략적 파트너”라며 “최근 오픈AI 등 글로벌 기업과 한국 반도체 생산 기업의 협업은 한국이 AI 인프라 구축에 있어 필수적인 기술적 파트너임을 보여준다”고 했다. 리벨리온, 퓨리오사AI 등 관련 국내 스타트업의 이름을 직접 거론하며 “이들은 대체 공급자로서 잠재력을 갖추고 있으며, UAE의 미래 전략과 시너지를 내길 기대한다”고 말하기도 했다.

에너지 분야 협력과 관련해선 “바라카 원전의 건설 및 운영 성공으로 새로운 협력의 장을 열 것”이라며 소형모듈원전(SMR) 등 차세대 원자력 기술로의 협력 확대를 언급했다. 또 “UAE의 풍부한 태양광 에너지 잠재력과 한국의 세계적인 배터리 기술을 결합하면 친환경 산업 분야에서 양국의 리더십을 크게 강화할 수 있다”며 한국서부발전이 참여한 아즈반 태양광 발전사업, 한국중부발전과 UAE 국영 에너지기업 마스다르의 재생에너지 공동 프로젝트 등을 주요 사례로 들었다.

아부다비 주요 건물 외벽에 태극기 조명 아랍에미리트(UAE) 정부가 국빈 방문한 이재명 대통령에 대한 환영의 뜻으로 17일(현지시간) 아부다비 주요 랜드마크 건물 외벽에 태극기 조명을 점등했다. 김남준 대통령실 대변인은 “UAE가 지금까지 내걸었던 다른 나라의 국기들과 비교해도 역대 가장 큰 크기의 태극기를 게양했다고 하는 등 UAE 측이 최고 수준의 예우를 갖춰 이 대통령 부부를 영접했다”고 밝혔다. 대통령실 제공

문화 분야에 대해선 “2030년까지 UAE에 한국문화센터를 건립해 문화교류의 허브로 삼겠다”며 “두바이에서 한류 제품의 전시관으로 사용되는 ‘코리아 360’을 뷰티·요리 등 창조적 산업의 교류 무대로 확장하겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 UAE 방문 첫날인 전날에는 아부다비의 한 호텔에서 동포 만찬 간담회를 열고 모두발언에서 “한국과 UAE는 형제의 국가를 넘어서서 이제는 한국의 역량과 UAE의 역량을 합쳐 함께 연구하고 생산하고 제3세계로 진출하는 일종의 ‘경제적 공동체’로 발전해 나가야 한다고 생각하고, 또 그렇게 만들어가기로 논의하고 있다”고 말했다.