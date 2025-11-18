첫 호흡에서 은메달 합작한 김우림-정다인…김고운은 김우림과 남매 동반 메달 위해 최선 다짐

김우림과 정다인이 2025 도쿄 데플림픽 10m 소총 개인전에서 아쉬움을 털어내고 혼성경기에서 힘을 합쳐 은메달을 가져왔다. 두 선수가 혼성경기를 함께 한 것은 이번이 처음이다.

김우림-정다인은 18일 일본 도쿄 아지노모토 국립 훈련센터 사격장에서 열린 대회 10m 소총 혼성경기에서 본선 2위에 올라 금메달 결정전에 나섰지만 인도 선수들에게 7-17로 패했다. 그래도 각각 여자부와 남자부 개인전에서 아쉬운 4위로 메달을 목전에서 놓쳤던 아쉬움을 달랠 수 있는 성적을 냈다.

특히 비장애인 국가대표에 선발되며 화제를 모았던 김우림은 이번 대회 개인전 금메달 후보였기에 아쉬움이 더 클 수도 있었지만 다시 집중하며 혼성경기를 통해 노메달의 위기에서 벗어났다. 김우림은 “혼성 자체가 처음이라서 책임감 가지고 열심히 임한 결과”라면서 “개인전을 마친 뒤 하루종일 마인드 콘트롤을 하며 평정심을 되찾으려 했다”고 밝혔다.

정다인도 “주종목 개인전에서 준비했던 것들을 보여주지 못해 많은 아쉬움이 있었는데 혼성경기에서 아쉬움을 기쁨으로 바꿀 수 있어서 감사하다”면서 “개인전 이후 잠깐 흔들렸지만 이미 끝난 것은 잊어버리고 내가 하고자 하는 것들을 생각하면서 다시 집중했다”고 메달 비결을 밝혔다.

김우림은 이번 대회를 위해 4차 합숙까지 하면서 일본 사격장과 비슷한 환경으로 만들어 훈련하는 등 많은 대비를 했고 결과물을 가져왔다. 그래도 완전히 만족할 수는 없기에 “이번 경험이 앞으로의 국제대회를 위한 좋은 씨앗이 될 것 같다. 어떻게 해야 국제대회에서 성적을 잘 낼 수 있는지에 대한 실마리를 잡은 것 같다. 이번 경험을 바탕으로 해서 국제대회 및 올림픽 선발까지 할 수 있도록 사격에 열심히 임하겠다”고 각오를 다졌다. 또한 비장애인 국가대표로서도 “국제대회에서 국위선양을 위해 열심히 임하겠다”면서 “그것만 생각하고 무아지경에 빠져 앞만 보고 달려나가려고 한다”며 결의를 보였다.

정다인 역시 “지금보단 좀 더 발전된 모습을 보이는 것이 앞으로 목표”라면서 “다음 국제대회에서는 개인 성적도 내고 싶고 또 팀 성적에도 도움이 되고 싶다”는 각오를 드러냈다. 또한 “세계 선수들과 함께 경기한다는 것이 영광이고 그만큼 책임감도 컸다. 많은 것을 배웠다. 지난 경기를 떠올리면서 내가 무엇을 놓쳤는지 생각하고 남은 경기에는 단점은 보완하고 제 장점은 더 살릴 수 있게 할 계획”이라고 덧붙였다. 정다인은 이번 대회 두 종목을 남겨두고 있다.

한편 김우림은 이번 대회 친누나인 김고운과 10m 공기소총에 ‘남매 국가대표’로 나서 관심을 모았다. 다만 김고운이 개인전과 혼성경기 모두 노메달에 그쳐 이날까지는 두 대회 연속 동반 메달에는 실패했다. 김우림과 김고운은 지난 2022년 열린 2021 브라질 카시아스두술 대회에서는 각각 개인전 은메달과 동메달로 ‘남매 동반 메달’의 주인공이 됐었다.

김우림은 이에 대해 “누나와 동시에 메달을 못 딴 것은 몹시 아쉽지만, 혼성경기 동안 누나가 은메달 따는 데에 상당한 도움이 됐다. 이번엔 내가 누나의 남은 경기를 응원해 주겠다”면서 “누나에게 평정심만 생각하라고 해주고 싶다. 역경이 찾아와도 평정심 하나면 버텨낼 수 있다고 말해주고 싶다”고 말했다.

김고운은 “우림이의 멘탈이 회복되게끔 옆에서 응원과 위로를 해줬는데 혼성경기에서 정말 잘 해주어서 안심되고 기뻤다”면서 “우림이 고생 많이 했고 앞으로도 누나로서 코치의 입장이 돼 많이 도와줄 테니 정진하자. 너는 할 수 있다”며 동생에게 힘을 불어넣었다. 그런 한편으로 아직 경기를 남겨두고 있는 김고운은 “남은 경기에는 에너지와 집중력을 쏟아붓겠다”며 2연속 남매 동반 메달이라는 기록 달성을 위해 최선을 다하겠다는 각오다.