文, '책소개' 유튜버로 활동 시작…전직 대통령으로는 처음

평산책방TV서 매주 책 소개…퇴임후 평산책방서 '책방지기' 활동

문재인 전 대통령이 책 소개를 하는 유튜브를 시작했다. 전직 대통령의 유튜버 활동은 처음이다.



문 전 대통령은 17일 평산책방 공식 유튜브 채널 '평산책방TV'에 처음으로 출연해 추천 도서를 소개했다.

평산책방 유튜브 채널에 출연한 문재인 전 대통령. 평산책방 유튜브 영상 캡처

유튜브 운영자 김어준 씨의 겸손방송국에서 제작된 첫 에피소드에서 문 전 대통령은 청소년 시집 '이제는 집으로 간다'를 포함한 세 권의 책을 추천했다.



문 전 대통령은 '이제는 집으로 간다'에 대해 "앞으로 정상적인 삶으로 돌아오느냐, 안 그러면 계속 빗나간 생활을 하느냐라는 갈림길에 서 있는 아이들이 자신들의 심정을 아주 솔직하게 토로한 시들을 쓴 것"이라며 "너무 귀하다"고 소개했다.



문 전 대통령은 연관 도서로 우리나라 최초의 청소년 시집인 박성우 시인의 '난 빨강' 등도 추천했다.



탁현민 전 청와대 의전비서관과의 대담 형식으로 진행된 이 영상은 공개 이틀째인 18일 오후 5시께 조회수가 3만5천회를 넘은 상태다.



평산책방TV는 매주 월요일 새 에피소드를 공개한다고 소개했다. 문 전 대통령은 고정 출연해 추천 도서를 소개할 예정이다.



문 전 대통령은 경남 양산 자택 인근 서점 평산책방에서 '책방지기'로 활동하고 있다.

<연합>