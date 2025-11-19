인천 개항광장 폐선부지 정비… 접근성 ‘UP’

보행로·철도 펜스 등 개선

인천시는 원도심 핵심 문화공간인 개항광장 주변 폐선부지에 대한 환경정비를 본격 추진한다고 18일 밝혔다.



이번 조치는 2022년 6월 운행이 중단된 축항선로와 2023년 10월 보안구역 해제 구간을 개방적인 시민공간으로 다시 돌려준다는 데 목적이 있다. 경관 훼손과 안전 문제가 지속 제기되던 지역에 새로운 활력을 불어넣고자 한다.



시민들이 1883년 개항 당시 중구 광장으로 걸어서 자연스럽게 진입할 수 있는 여건을 만드는 게 골자다. 보행로 개설과 이외 구역에는 보안 철책 및 철도 펜스를 저층·개방형으로 다듬는다.



시는 부지 소유자 인천항만공사, 철도 관리주체인 국가철도공단과 정비를 위한 토지 사용과 철책 개선 등 세부사항에 대해 협의 중이다. 시는 조속한 논의 마무리로 안전한 시민공간 조성을 차질 없이 추진할 예정이다.



유정복 인천시장은 “앞으로도 제물포 르네상스 프로젝트 등 도시재생 사업으로 더 많은 공간을 시민들에게 되돌리겠다”고 말했다.