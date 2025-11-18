한국·UAE, 첨단산업 분야 대규모 MOU

양국 정상회담… AI 등 7건 체결

李 “형제의 나라 와서 마음 편해”

한국과 아랍에미리트(UAE)는 18일(현지시간) 아부다비에서 열린 이재명 대통령과 무함마드 빈 자이드 알나하얀 대통령의 정상회담을 계기로 양국의 인공지능(AI)·원자력 등 첨단산업 분야 협력을 강화하기 위한 양해각서(MOU) 7건을 체결했다.

아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 18일(현지시간) 아부다비 카사르 알 와탄 대통령궁에서 열린 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령과 확대 정상회담을 하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 이날 UAE 대통령궁에서 공식환영식과 정상회담 등 국빈 방문 공식 일정을 잇달아 소화했다. 이 대통령은 정상회담에서 “형제의 나라에 와서 마음이 편하고 행복하다”며 “확고한 신뢰와 존중, 그리고 형제의 정신을 기반으로 향후 어떤 외교 상황의 변화가 있더라도 흔들리지 않고 (양국 관계를) 견고하게 발전시키길 바란다”고 말했다.



알나하얀 대통령은 “첫 중동 순방국으로 UAE를 택하신 것을 기쁘게 생각한다”며 “저의 아버지이신 선대 대통령께서 섬으로 이뤄진 아부다비와 육지를 잇는 교량을 건설하기로 하고 (건설을 맡을 업체로) 한국 회사를 택했다. 그때의 교량이 아부다비와 육지를 잇는 것처럼 양국을 연결하는 교량도 많이 있다”고 협력 강화 필요성을 역설했다.



정상회담 후 진행된 MOU 체결식에서는 총 7개의 MOU에 서명이 이뤄졌다. △한·UAE 전략적 AI 협력 프레임워크 △AI 분야 협력에 관한 MOU △우주협력에 관한 MOU △한·UAE ‘포괄적경제동반자협정(CEPA)’ 경제협력위원회 행정 및 운영 MOU △원자력 신기술, AI 및 글로벌 시장 협력 파트너십 MOU 등이다.