“초기 투자만 30兆”… 韓, UAE 스타게이트 프로젝트 따냈다

한국이 아랍에미리트(UAE)에 세계 최대 규모의 인공지능(AI) 인프라를 구축하는 ‘UAE 스타게이트 프로젝트’에 참여한다. 초기 투자만 30조원 이상 규모로, 에너지·배터리 분야부터 AI 데이터센터 구축·운영 관련 국내 기업들이 총출동해 글로벌 시장에 본격 진출하는 발판이 될 것이라는 분석이 나온다.

정부는 18일 “이재명 대통령의 UAE 국빈 방문을 한국과 UAE의 협력을 전방위적으로 확대할 예정”이라며 이같이 밝혔다.

아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 18일(현지 시간) 아부다비 카사르 알 와탄 대통령궁에서 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령과 확대 정상회담을 하고 있다. 뉴시스

UAE 스타게이트 프로젝트는 아부다비에 조성되는 최대 5기가와트(GW) 규모의 AI 데이터센터 클러스터를 구축하는 것이 골자다. 초기 투자만 30조원 규모 이상이며, 당장 내년에 첫 200메가와트(㎿)급 AI 클러스터를 가동하는 것을 목표로 한다.

UAE 스타게이트 프로젝트는 AI 데이터센터 건설을 넘어 이를 가동할 전력망까지 구축하고, 반도체 공급망 분야까지 협력을 확대하는 내용을 포함한다. 정부는 이와 관련 “국내 에너지·배터리, 친환경 솔루션 분야 등 기후테크 분야뿐 아니라 AI 스타트업 및 AI 데이터센터 경험을 갖춘 국내 기업들이 글로벌 시장에 참여할 큰 기회를 제공할 것”이라고 말했다.

정부는 UAE와의 이번 협력을 ‘글로벌 AI 3강 도약을 위한 첫 단추’로 평가하기도 했다. 그간 블랙록, 오픈AI, 엔비디아 등과의 협력이 인프라·기술·인재 등 AI 기술혁신 생태계 전반의 역량을 강화하는 차원이었다면, UAE와의 협력은 국내에서 축적한 역량을 해외 시장으로 펼쳐 나가는 첫 번째 사례라는 것이다. 정부는 “대한민국이 본격적으로 글로벌 AI 경쟁에 뛰어들었다는 함의가 있다”고 덧붙였다.

양국은 스타게이트 프로젝트와 함께 ‘피지컬 AI(로봇·자율주행차 등 실제 물리적 세계에서 움직이고 반응하는 AI) 기반의 항만·물류 프로젝트’도 추진한다. 한국이 운영 중인 완전자동화 터미널 시스템에 데이터 기반의 피지컬 AI를 적용해 보다 자동화·지능화된 항만을 구현한다는 계획이다. 테스트베드 항만으론 부산항과 아부다비 칼리파항이 선정됐다.

정부는 이와 관련 “양국이 스마트 항만·물류 강국으로 도약하는 중요한 이정표를 마련할 계획”이라고 밝혔다. 기존 항만을 피지컬 AI 기반의 스마트 항만으로 전환하는 작업은 피지컬 AI 기술 기업들이 크게 성장할 기회인 동시에 AI 기반의 항만·물류 시스템을 향후 전 세계에 수출하는 계기가 될 수 있어서다.

양국의 ‘AI 동맹’도 한층 강화된다. 양국 AI 관련 최고 의사결정 기구인 한국 국가인공지능전략위원회(국가AI전략위)와 UAE 아부다비 인공지능·첨단기술위원회(AIATC)는 ‘전략적 AI 협력 프레임워크’를 체결해 AI 기술·응용 서비스 개발부터 AI·에너지 인프라 구축까지 폭넓게 협력하기로 했다. 이를 위해 정부는 연내 국가AI전략위를 중심으로 과학기술정보통신부, 기후에너지환경부, 해양수산부, 산업통상부 등 관계부처와 기관, 민간기업까지 참여하는 분야별 워킹그룹을 UAE 측과 구성하고 구체적인 이행 방안을 논의할 예정이다.

과기정통부는 UAE 인공지능특임장관과 함께 양국 AI 분야 협력 확대를 위해 연구기관·기업·전문가 교류를 지원하고 투자를 촉진하는 내용의 업무협약(MOU)을 체결하고, 국장급 AI 정책협의회를 구성·운영해 협력을 구체화하기로 했다. 정부는 이와 관련해 “연합국가인 UAE 특성을 고려해 아부다비뿐 아니라 두바이까지 아우르는 UAE 정부의 국무위원과 AI 거버넌스 협력 채널을 한층 강화하게 된 것”이라고 자평했다.