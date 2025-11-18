‘그래핀스퀘어 포항공장’ 준공, 그래핀 산업 허브 도약

포항서 그래핀 필름 양산 시작…그래핀스퀘어 포항공장 본격 가동

산학연 협의체 출범·조례 제정… 포항, 그래핀 전략사업 거점 확인



꿈의 신소재라 불리우는 '그래핀'이 경북 포항시에서 첫 양산에 들어갔다.

포항시는 18일 블루밸리 국가산업단지에서 ‘그래핀스퀘어 포항공장 준공식’을 개최했다고 밝혔다.

포항시가 18일 블루밸리 국가산업단지에서 ‘그래핀스퀘어 포항공장 준공식’을 개최한 가운데 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

이날 행사에는 이강덕 포항시장, 김일만 포항시의회 의장을 비롯해 김성열 산업통상부 산업기반실장, 이남억 경북도 공항투자본부장, 김성근 포스텍 총장, 나주영 포항상공회의소 회장 등 유관기관 관계자 및 삼성전자, 캘리스코, 포스코홀딩스 등 기업 관계자 100여 명이 참석해 지역 첨단산업의 새로운 출발을 함께했다.

‘꿈의 신소재’라 불리는 그래핀은 강철보다 200배 강하고 전도성·유연성·투명성 등 뛰어난 물성을 가진 차세대 핵심소재로, 정부는 지난 8월 그래핀을 ‘초혁신경제 선도프로젝트’ 중 하나로 지정하며 적극적인 지원 계획을 밝힌 바 있다.

전기차 배터리, 재생에너지, 바이오 신약, AI 슈퍼컴퓨터, 항공우주까지 활용 범위가 폭발적으로 확대되면서 세계 각국이 기술 경쟁에 뛰어든 상황이다.

이러한 산업 흐름 속에서 그래핀스퀘어는 그래핀 상용화를 실현한 글로벌 선도기업으로 평가받는다.

국제학술지 ‘네이처’에 보고된 화학기상증착(CVD) 기반 대면적 그래핀 합성기술을 토대로 세계 최초로 CVD그래핀 필름 양산체계를 완성했다.

그래핀스퀘어 기술이 적용된 제품들은 美 타임지, CES, German Design Award 등 해외 유력 매체와 전시회로부터 다수 수상하며 그 혁신성을 인정받아 왔다.

포항시는 18일 블루밸리 국가산업단지에서 ‘그래핀스퀘어 포항공장 준공식’을 개최한 가운데 이강덕 시장을 비롯 포항시 관계자들이 그래핀스퀘어 포항공장의 생산라인을 설명듣고 있다.

이번 포항공장 준공으로 그래핀스퀘어는 시험·분석 및 시생산을 거쳐 내년부터 CVD그래핀 필름의 본격적인 양산에 들어갈 예정이다.

향후 프리미엄 조리가전, 자동차용 발열유리, 뷰티·헬스케어 기기, 웨어러블, 항공우주·조선 부품소재 등 다양한 산업 분야로 공급망을 확대할 계획이다.

준공식에서는 ‘포항 그래핀밸리 구축을 위한 산학연협의체’ 출범식도 함께 열렸다.

협의체는 그래핀스퀘어를 비롯해 국내외 기업, 대학, 연구기관으로 구성돼 있으며, 포항 그래핀밸리 조성과 관련 기업 유치, 기술 협력 네트워크 구축 등 지역 산업 생태계 확장에 핵심적인 역할을 맡게 된다.

시는 그래핀의 잠재력을 일찍이 파악하고 성장 기반 확장에 속도를 내 왔다.

지난 9월 전국 최초로 ‘그래핀산업 육성 및 지원에 관한 조례’ 제정을 통해 그래핀 산업 육성을 위한 법적 기반을 마련했다.

‘포항 그래핀밸리 조성 전략 수립’ 용역을 통해 세계적 수준의 그래핀 혁신 생태계를 구현할 청사진을 나타내기도 했다.

포항시의 선제적 행보에 정부도 높은 관심을 보이고 있다.

앞서 지난 5일 기획재정부 신성장전략기획추진단이 초혁신경제 선도프로젝트 그래핀 분야 첫 현장 방문지로 포항을 선택한 것은 포항이 국내 그래핀 산업의 실질적 중심지로 평가받고 있다는 방증이다.

홍병희 그래핀스퀘어 대표는 “포항에서 세계 최초 그래핀 필름 상용화의 결실을 맺게 돼 매우 뜻깊고 감격스럽다”며 “오늘을 기점으로 그래핀은 더 이상 연구실에만 머무는 ‘꿈의 신소재’가 아닌 산업 혁신을 이끄는 핵심 소재로 자리매김할 것”이라고 말했다.

이강덕 포항시장이 인사말을 하고 있다.

이강덕 포항시장은 “이번 준공은 그래핀 산업의 새로운 전환점”이라며 “그래핀스퀘어 포항공장이 포항을 세계 그래핀 산업의 중심 도시로 도약시키는 기폭제가 되길 기대한다”고 말했다.