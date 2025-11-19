최고 예우로 李 환영한 UAE…양 정상 “100년 동행 파트너"

아랍에미리트(UAE)를 국빈방문 중인 이재명 대통령은 18일(현지시간) 아부다비 알와탄궁에서 모하메드 빈 자이드 알나하얀 대통령과의 정상회담 및 양해각서(MOU) 체결식, 국빈 오찬 등을 진행했다. UAE 측은 21발의 예포 발사와 낙타·말 도열, 공군 에어쇼, 전통 춤 등 최고 수준의 예우로 이 대통령과 한국 대표단을 환영했다.

김남준 대통령실 대변인은 이날 아부다비에서 진행한 브리핑에서 “이 대통령은 알나하얀 대통령과 만나 확대 및 단독 정상회담, MOU 교환식, 국빈오찬 등을 통해 한국과 UAE 간 특별전략적동반자 관계의 불가역적이고 항구적인 발전 방안에 대해 심도 있는 의견을 나눴다”며 “이 대통령은 지난 6월 취임 이후 최초의 양자 국빈방문국이자 첫 중동 방문국으로 UAE를 방문하게 돼 뜻깊다는 소감을 밝혔다.

아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 18일(현지 시간) 아부다비 카사르 알 와탄 대통령궁에서 열린 공식 환영식에서 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령과 악수하고 있다. 뉴시스

아울러 지난 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 때 UAE가 유일한 비회원 초청국으로 참석해 그 의미를 더해준 것에 대해서도 감사를 표했다”고 전했다. 이어 “양 정상은 양국 간의 특별전략적동반자 관계를 한 차원 더 높은 단계로 발전시켜 나갈 필요가 있다는 데 뜻을 같이했고, 서로가 100년의 동행을 위한 최적의 파트너임을 확인했다”며 “또한 이번 만남을 계기로 경제·투자·국방·방산·원자력·인공지능(AI)·의료·문화 등 양국 모두에게 중요한 전략 분야에서 공동 번영을 위한 미래지향적 파트너십을 구축해가기로 합의했다”고 설명했다.

경제·투자 분야에서 이 대통령은 한·UAE 간 포괄적경제동반자협정의 중요성을 강조하며 지난 2023년 알나하얀 대통령의 대(對) 한국 투자 공약이 양국 경제의 공동 번영에 기여했다고 평가했다. 알나하얀 대통령도 이에 동감하며 “AI 등 차세대 산업 분야에서 신규 투자 및 협력을 통해 양국 간 깊은 신뢰와 전략적 연대를 보여줄 수 있기를 기대한다”고 말했다고 김 대변인은 전했다. 김 대변인은 “또한 양 정상은 굳건한 신뢰를 기반으로 공동생산, 기술 협력 등 국방·방산 분야를 더욱 전략적인 차원으로 발전시키고 지속가능한 협력을 이어나가기로 했다”고 전했다.

양 정상은 원자력 분야와 관련해서는 UAE가 지난 9월 바라카 원전 마지막 호기인 4호기의 상업 운전을 성공적으로 개시한 점을 높이 평가하며 양국 간 교류·협력의 상징 중 하나인 바라카 원전 모델을 기반으로 양국이 글로벌 시장에 함께 진출하기 위한 협력 모델을 만들기로 했다. 김 대변인은 “양 정상은 오찬장으로 이동하는 과정에서 UAE 측의 제안으로 바라카 원전의 한국·아랍에미리트 측 노동자를 만나 인사를 나누기도 했다”고 전했다.

김 대변인은 AI 분야와 관련해서는 “양 정상은 향후 100년을 함께할 형제 국가로서 두 나라가 투자와 개발, 그리고 결과물을 제3국에 수출하는 것까지 함께하는 것이 중요하다고 공감했다”며 “또한 한국 국가AI전략위원회와 UAE 인공지능 첨단기술위원회 간 MOU 체결을 통해 AI 분야 협력을 제도화해 나가기로 했다”고 밝혔다.