클라우드플레어, 대규모 접속 장애 발생… 챗GPT·X 한때 먹통

글로벌 콘텐츠 전송 네트워크(CDN) 회사 클라우드플레어의 네트워크 문제 발생으로 18일 챗GPT, 퍼플렉시티, 클로드, 그록 등 대표적인 생성형 AI 서비스들에서 대규모 접속 장애가 빚어졌다.
클라우드플레어는 이날 웹사이트 공지를 통해 “글로벌 네트워크 장애가 있었으며 수정 조치를 시행했다”며 “모든 서비스가 정상으로 돌아오는지 확인하기 위해 오류를 모니터링 중”이라고 밝혔다.
CDN은 글로벌 빅테크가 위치한 미국 등 지리적으로 먼 거리에서 생성된 콘텐츠를 지리적으로 분산된 서버를 통해 안정적으로 전송하는 역할을 한다. 그런데 CDN 업체 서버에서 장애가 나자 전 세계적인 인터넷 서비스 먹통이 발생한 것이다.
앞서 9월에도 클라우드플레어 네트워크 문제로 각종 인터넷 서비스에서 장애가 일어났으며, 지난해 7월에는 사이버 보안업체 크라우드스트라이크가 배포한 보안 프로그램이 MS 윈도와 충돌하면서 일어난 네트워크 문제로 전 세계 다수 공항의 정보기술(IT) 시스템이 먹통이 되는 등 대란이 일어났다. 당시 국내에서도 저가 항공사(LCC), 온라인 게임업체 등 국내 10개 기업 등의 서버 불안정, 홈페이지 다운이 빚어졌다.