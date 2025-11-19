이스탄불 사망 관광객 4명으로 늘어…"식중독 가능성 낮아"

튀르키예에서 관광하던 중 쓰러진 독일인 관광객 사망자가 4명으로 늘었다.



18일(현지시간) 튀르키예 국영 아나돌루통신 등에 따르면 전날 이스탄불의 한 병원에서 치료를 받던 독일인 남성 세르베트 뵈체크가 숨졌다.



뵈체크의 부인과 자녀 2명은 지난 13일 새벽 먼저 입원했다가 차례로 사망한 바 있다.

튀르키예 이스탄불의 시장. 로이터 연합뉴스

이들 가족 4명은 지난 9일 독일에서 튀르키예 최대 도시 이스탄불로 건너와 성소피아(튀르키예어 아야 소피아·그리스어 하기아 소피아) 등 관광 명소가 모여있는 파티흐 지역의 한 호텔에 투숙했다.



이후 시내를 다니며 홍합밥 미디예돌마, 곱창 코코레치, 피타 빵, 고기 전병 탄투니, 전통 디저트 로쿰 등 길거리 음식을 사먹었으며 12일 오전부터 메스꺼움과 구토 증상을 호소한 것으로 조사됐다.



이 때문에 당국은 애초 식중독을 의심한 것으로 알려졌다. 그러나 이들 가족과 같은 호텔에 묵었던 이탈리아, 모로코 등 출신 관광객 여럿이 비슷한 증상으로 병원에 실려가면서 호텔 시설이 문제였다는 지적이 제기됐다.



현지 일간 사바흐는 호텔 측이 사건 발생 전 건물에 빈대용 살충제로 독성이 있는 인화알루미늄을 살포했다고 보도했다.



튀르키예 사법기관은 이날 사망자들에 대한 부검 보고서에서 "섭취한 음식으로 인한 식중독 때문에 사망했을 가능성은 낮다"며 "호텔 환경에서 비롯한 화학물질 중독 때문에 숨진 것으로 여겨진다"고 언급했다.



이스탄불검찰청은 이번 사건에 연루된 길거리 음식 판매업자 등 11명을 구속했다. 경찰은 사망 가족이 머문 호텔을 조사한 뒤 폐쇄했다.

<연합>