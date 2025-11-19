오늘도 출근길 영하권 '쌀쌀'…일부 지역 눈·비

수요일인 19일은 전국 대부분의 아침 기온이 영하권에 들어 춥겠다.



이날 오전 5시 현재 기온은 서울 -1.2도, 인천 -0.5도, 수원 -2.5도, 춘천 -5.5도, 강릉 1.3도, 청주 2.2도, 대전 2.7도, 전주 3.7도, 광주 4.6도, 제주 9.2도, 대구 2.6도, 부산 3.9도, 울산 0.1도, 창원 3.8도 등이다.

낮 기온도 6∼13도로 평년(8.3∼15.1도)보다 다소 낮아 쌀쌀하겠다.



바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 춥겠고, 중부 내륙과 경상권 내륙을 중심으로는 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크겠으니 건강 관리에 유의해야 한다.



전국이 대체로 맑겠으나 충남권과 전라권, 제주도는 흐리겠다.



이날 울릉도·독도에는 5㎜ 미만, 전남 서해안에는 1㎜ 안팎의 비가 내리겠다. 충남 남부 서해안과 전북 서해안, 전남권 서부에도 곳에 따라 0.1㎜ 미만 빗방울 또는 0.1㎝ 미만 눈이 흩날리겠다.



제주도에는 다음날까지 5㎜ 미만의 비가 오겠으며, 제주도 산지에는 같은 기간 1㎝ 안팎 눈이 예보됐다.



강원 영동과 경북 동해안을 중심으로는 대기가 매우 건조해 화재 예방에도 신경 써야 한다고 기상청은 당부했다.



미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음'∼'보통' 수준을 보일 것으로 예상된다.



바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다.



안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼3.0m, 서해 0.5∼3.0m, 남해 0.5∼2.5m로 예상된다.

<연합>