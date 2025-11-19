“롱패딩 꺼내야 하나”…‘전국 꽁꽁’ 출근길 또 영하권 [오늘날씨]

아침 -6도~4도, 낮 최고 6~13도

수요일인 19일 전국 대부분 지역에서 영하권 아침 기온이 이어지겠다.

초겨울 추위가 찾아온 지난 17일 오전 서울 용산 한 도로에서 시민이 출근길 발걸음을 재촉하고 있다. 뉴시스

이날 기상청에 따르면 전국이 대체로 맑은 가운데 충남권과 전라권, 제주도는 대체로 흐리겠다. 대부분 지역의 아침 기온이 영하권에 들겠고 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 춥겠다.

기온은 평년(최저 영하 2도~8도, 최고 9~15도)보다 낮겠다. 아침 최저기온은 영하 6도~4도, 낮 최고기온은 6~13도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 영하 2도, 인천 영하 1도, 수원 영하 3도, 춘천 영하 5도, 강릉 0도, 청주 0도, 대전 0도, 전주 2도, 광주 3도, 대구 0도, 부산 3도, 제주 9도다.

낮 최고기온은 서울 8도, 인천 7도, 수원 8도, 춘천 8도, 강릉 11도, 청주 9도, 대전 9도, 전주 9도, 광주 10도, 대구 10도, 부산 12도, 제주 13도다.

새벽 한때 충남 북부에, 오전에 전남 서해안과 제주도에 비가 내리겠으며 밤부터는 제주도 산지에 비 또는 눈이 내리겠다.

예상 강수량은 △충남 남부 서해안, 충남 북부 1㎜ 안팎 △광주, 전남 서부 5㎜ 안팎 △전북 서해안 5㎜ 미만 △울릉도·독도 5~10㎜ △제주도 5~10㎜다.

강원 영동과 경북 동해안을 중심으로는 대기가 매우 건조해 화재 예방에도 신경 써야 한다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준으로 예상된다.