“젊어서 괜찮을 줄…왜 갑자기 눈이 안 보이지?”

2030 ‘황반변성’ 환자 증가세…“단순 근시로 착각하면 안돼”

최근 젊은 층 사이에서 황반변성 환자가 급증하고 있다. 황반변성은 주로 노화로 인해 발생하는 질환이지만, 최근 고도근시가 발병 원인으로 지목된다. 단순 근시로 착각할 수 있는 만큼 젊은 층의 조기 검진이 중요하다는 지적이 나온다.

디지털 기기 등 사용으로 근시 위험이 높아질 수 있다. 게티이미지뱅크

21일 건강보험심사평가원 국민관심질병 통계를 살펴보면 황반변성으로 진료를 받은 20~30대 환자 수는 2020년 2046명 대비 2024년 6247명으로 3배 이상 증가한 것으로 나타났다.

황반변성은 망막 중심부의 시세포와 망막색소상피가 손상돼 시력이 저하되는 질환이다. 크게 건성형과 습성형 등으로 나뉜다. 건성형은 노폐물 축적으로 서서히 진행되며, 습성형은 비정상적인 신생혈관이 출혈을 일으켜 급격한 시력 저하를 초래한다. 근시성 황반변성은 고도근시일 때 안구 뒤쪽이 불룩하게 돌출되거나 길어지면서 망막과 맥락막이 얇아지고 변형돼 발생한다. 이런 구조적 변화가 황반 부위에 퇴행성 변화나 신생혈관을 유발한다.

근시가 심할수록 황반변성 위험도도 높아진다. 노화로 발생하는 나이 관련 황반변성과는 원인과 진행 양상이 다르다. 초기에는 별다른 증상이 없을 수 있으나, 신생혈관이 발생하면 시력 저하, 물체가 휘어 보이는 변형시, 사물 중심이 안 보이는 중심암점 등의 증상이 나타난다.

주요 발병 요인은 노화지만 최근 젊은 층 사이에서 발병률이 두드러진다. 청소년기부터 스마트폰, PC 등 전자기기 사용 시간 증가와 실내 활동 위주의 생활환경 변화로 근시 유병률이 높아진 결과로 분석된다.

눈 질환. 게티이미지뱅크

실제 김영국 서울대병원 안과 교수팀이 전 세계 33만여명의 소아청소년(평균 나이 9세)을 대상으로 45개 연구를 분석, 국제학술지 ‘미국의학협회 네트워크 오픈’ 최근호에 발표한 논문을 보면 하루에 스마트폰·태블릿·컴퓨터·TV 등 디지털 화면 기기를 1시간 더 사용할수록 근시가 발병할 확률이 약 21% 높아지는 것으로 집계됐다.

문제는 젊은층이 이 초기 증상을 단순히 근시로 인한 ‘일시적인 시야 흐림’으로 착각해 병원 방문을 미루는 경우가 많다는 점이다. 한쪽 눈에만 병이 있어도 반대쪽 눈이 정상이라면 일상생활에 불편함이 없어 증상 자각이 늦어져 뒤늦게 병원을 찾는 경우가 많아 조기 진단이 어렵다.

치료 시기가 늦어지면 망막에 반흔이나 위축이 남아 시력 회복이 어려워질 수 있어 정기 검진이 중요하다는 게 전문가들 지적이다. 정기적인 안저검사와 망막단층촬영(OCT)을 통해 조기에 질환을 발견하고 치료를 시행하는 것이 중요하다. 근시성 황반변성은 병변이 작고 치료 반응이 좋아 나이 관련 황반변성보다 적은 횟수의 주사로 안정화되는 경우가 많다.

김안과병원 망막병원 김예지 전문의는 “황반변성은 주로 노화로 인해 발병하는 질환으로 젊은 층에서는 드물긴 하지만 근시가 원인이 돼 발생할 수도 있다”며 “최근 근시 유병률이 증가하고 있고 특히 고도근시라면 근시성 황반변성 발병 위험이 높아지므로 나이에 관계없이 정기적인 안과검진을 통한 관리가 중요하다”고 전했다.