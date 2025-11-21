스포츠+패션 브랜드 ‘협업’이 대세…Z세대가 주도하는 ‘요즘’ 패션 코드

글로벌 스포츠 브랜드와 국내 패션·라이프스타일 브랜드 간 협업을 통한 시너지 확대

패션 브랜드 간 감각적인 컬래버레이션 사례가 확산되며 ‘협업 마케팅’에 대한 업계의 주목도가 높아지고 있다. 이는 품질과 디자인 측면에서 희소성과 개성을 중시하는 잘파세대(Z세대+알파세대)를 겨냥한 움직임으로, 서로 다른 정체성을 지닌 브랜드가 만나 새로운 트렌드를 제시하고 소비자 접점을 넓히는 데 의미가 있다.

(좌측부터) 푸마 X 산산기어 모스트로 케이지(Mostro Cage), 탈론(Talon). 푸마 제공

최근에는 글로벌 스포츠 브랜드와 유니크한 감각의 국내 패션 브랜드 간 협업이 활발해지며 차별화된 시너지를 내고 있다. 특히 탄탄한 헤리티지를 가진 스포츠 브랜드와 독보적인 스타일로 젊은 세대의 사랑을 받고 있는 로컬 브랜드가 만나 탄생한 새로운 ‘스니커즈’ 컬렉션에 대한 소비자들의 기대감이 높은 편이다.

◆ 푸마, 로컬 파트너십 전략으로 브랜드 헤리티지 강화

21일 업계에 따르면 글로벌 스포츠 브랜드 푸마(PUMA)는 ‘산산기어(San San Gear)’, ‘헬로 선라이즈(Hello Sunrise)’, ‘오픈 와이와이(OPEN YY)’ 등 패션 씬에서 주목받고 있는 로컬 브랜드와 활발한 협업을 이어오며 이른 바 ‘컬래버레이션 맛집’ 브랜드로 자리매김했다.

푸마와 산산기어는 지난해 첫 협업 이후 소비자들의 긍정적인 반응에 힘입어 최근 글로벌 협업 캠페인 ‘FULL THROTTLE(풀 스로틀)’을 공개했다. 이번 협업 컬렉션은 세련된 블랙 컬러 팔레트로 도시의 감각을 강조한 신발과 의류 컬렉션으로 구성됐으며, 두 가지 혁신적인 실루엣의 스니커즈 Talon(탈론)과 Mostro Cage(모스트로 케이지)를 제안한다.

(상단부터) 푸마 X 헬로 선라이즈, 푸마 X 오픈 와이와이. 푸마 제공

메인 제품 중 하나인 ‘푸마 X 산산기어 탈론(Talon)’은 출시 하루 만에 푸마 공식 온라인 사이트에서 완판을 기록하며 뜨거운 반응을 입증했다. 산산기어 온라인 스토어를 비롯한 케이스스터디, 카시나 등 다양한 판매 채널에서도 주요 사이즈가 빠르게 품절된 상태다.

지난 9월에는 라이프스타일 캐주얼 브랜드 헬로 선라이즈와 함께 푸마의 대표 러닝화 ‘벨로시티 나이트로 4(Velocity Nitro 4)’와 아이코닉 스니커즈 ‘H-Street 스트랩(H-Street Strap)’을 비롯해, 어패럴과 액세서리 등 일상 속에서 새로운 러닝 경험을 완성할 다채로운 아이템을 선보였다. 또한, 한국을 기반으로 활동하는 디자이너 브랜드 오픈 와이와이와의 협업을 통해 탈부착 가능한 텅 디자인이 돋보이는 H-Street과 일상복과 운동복의 경계를 아우르는 유니크한 디자인의 러닝 베스트, 쇼츠, 슬리브리스 등을 출시하며 많은 인기를 끌었다.

푸마 코리아 관계자는 “올해 푸마가 전개한 로컬 파트너십을 통해 출시한 협업 컬렉션이 높은 관심을 얻었다”며 “앞으로도 각 로컬 파트너가 지닌 고유한 문화적 DNA와 푸마의 스포츠 헤리티지를 자연스럽게 융합할 수 있는 컬래버레이션을 통해 색다른 브랜드 경험을 선사할 계획”이라고 전했다.

◆ 아식스 X 언어펙티드, 소장 욕구 부르는 세 번째 협업 컬렉션 ‘젤-님버스 10.1’

아식스 X 언어펙티드 젤-님버스 10.1

아식스 스포츠스타일(ASICS SPORTSTYLE)은 펑셔널 브랜드 언어펙티드(UNAFFECTED)와 세 번째 협업인 ‘젤-님버스 10.1(GEL-NIMBUS 10.1)’ 글로벌 협업 제품을 선보였다.

이번 협업은 ‘Continuum(연속체)’을 주제로, 발의 자연스러운 골격 구조를 고려해 설계된 특유의 비대칭 구조가 특징이며, 토박스까지 확장된 오버레이 토글 레이싱 시스템은 불규칙 속의 질서를 구현한다. 복잡하게 얽힌 요소들이 하나의 유기적 흐름으로 단순화되며, 이는 ‘모든 것은 연결되어 있다’는 응축된 결론에 도달한다.

색상은 ‘BLACK/BLACK’, ‘GUNMETAL/BLACK’, ‘SILVER/BLACK’의 세 가지 컬러 웨이로 출시되며, 가격은 24만 9000원이다. 제품은 아식스 공식 온라인 스토어와 아식스 홍대 직영점, FR8IGHT 온·오프라인 스토어, 언어펙티드, 무신사 공식 온라인 스토어를 통해 만나볼 수 있다.

◆ 휠라 X 미스치프, 시그니처 스니커즈에 실험적인 디자인을 더한 ‘에샤페 LX’

글로벌 스포츠 브랜드 휠라와 서울 기반 패션 레이블 미스치프도 지난 9월 30일 협업 스니커즈 ‘FILA x MSCHF ECHAPPE LX’를 발매했다. 미스치프는 ‘패션을 통해 예술과 문화 전반의 이야기를 전달한다’는 정체성을 기반으로, 서울의 서브컬처 속에서 성장해온 15년 차 브랜드다.

휠라 X 미스치프 에샤페 LX. 휠라 제공

두 브랜드의 협업으로 출시된 이번 제품은 1995년 발매된 휠라의 헤리티지 아카이브 모델 테레인 크러셔(Terrain Crusher)를 기반으로, 레트로 무드와 스포티한 감각을 현대적으로 재해석한 스니커즈다. 휠라의 시그니처 아이템인 에샤페에 미스치프 특유의 실험적인 디자인 언어를 더해, 불필요한 디테일을 덜어낸 미니멀한 라인과 스티치 디테일로 포멀부터 캐주얼까지 폭넓은 스타일링이 가능하다.

사선 구조의 슈레이스는 안정적인 착화감과 동시에 스포티한 실루엣을 제공하며, 좌측에는 미스치프 로고, 우측에는 휠라 F-box 로고를 적용해 협업의 아이덴티티를 담았다. 제품은 라이트 핑크 그레이와 챠콜 브라운 두 가지 컬러로 만나볼 수 있다.