제주 한라산 삼각봉에 14.3㎝ 눈 쌓여…1100도로 통제는 해제

제주 산지에 눈이 내려 쌓이며 이른 설경을 연출하고 있다.
19일 제주지방기상청에 따르면 이날 오전 10시 기준 한라산 적설량은 삼각봉 14.3㎝, 사제비 12㎝, 한라산남벽 10.6㎝, 영실 10.2㎝, 성판악 0.9㎝ 등이다.
한라산의 지점별 일 최저기온은 한라산남벽 영하 4.6도, 윗세오름 영하 3.9도, 삼각봉 영하 3.2도, 진달래밭 영하 3도, 영실 영하 1.8도 등을 기록했으며 오전 10시 현재도 한라산 고지대의 기온은 영하권에 머물고 있다.
앞서 전날 밤 제주 산지에 내려졌던 올가을 첫 대설주의보는 이날 오전 4시를 기해 해제됐다.
눈이 쌓이면서 산간도로인 1100도로 일부 구간에서 아침 한때 차량 통제가 이뤄져 소형 차량은 통행이 통제되고 대형 차량은 월동장구를 갖춰야만 운행할 수 있었으나, 현재는 정상적으로 통행이 이뤄지고 있다.
한라산 7개 탐방로도 이날 모두 정상 운영되고 있다.
한라산국립공원관리소는 "대설주의보가 해제돼 오늘 정상 탐방이 가능하지만, 탐방객들은 아이젠을 착용하는 등 안전사고에 유의해달라"고 당부했다.
또한 눈꽃 명소인 1100고지 일대에는 이른 설경을 즐기려는 관광객과 나들이객 발길이 이어지고 있다.
제주기상청은 오는 20일 늦은 새벽까지 곳에 따라 가끔 비가 내리겠으며, 산지에는 비 또는 눈이 내리겠다고 예보했다.
예상 강수량은 5㎜ 미만이며, 산지 예상 적설량은 1㎝ 안팎이다.
기상청은 20일 새벽까지 높은 산지에 눈이 쌓이는 곳이 있겠고, 일부 산간도로에서는 낮 동안 녹았던 눈이 얼어 결빙이 나타나는 곳도 있겠으니 교통안전에 특히 유의하라고 당부했다.
또한 높은 산지에 서리가 내리고 얼음이 어는 곳이 있겠으니 등반 시 안전사고에 각별히 유의해야 한다고 강조했다.
<연합>