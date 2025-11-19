‘힐스테이트 광명11’ 청약에 1만명 몰려…평균 36.7대 1

10.15 대책 이후에도 역대급 흥행…“광명뉴타운 핵심 단지 선점하려는 수요 집중”

경기도 광명시 힐스테이트 광명(가칭) 조감도.

경기도 광명시에서 분양한 ‘힐스테이트 광명11(가칭)’이 1순위 청약 접수에서 1만건이 넘는 통장을 끌어 모으며 전 타입을 마감했다. 정부의 10.15 대책 이후 수도권 시장의 불확실성이 커진 가운데서도 높은 경쟁률이 이어지며 수요가 집중된 모습이다.

19일 한국부동산원 청약홈에 따르면 전날 진행된 1순위 청약에서 296가구 모집(특별공급 제외)에 1만851건이 접수돼 평균 36.7대 1 경쟁률을 기록했다. 모든 타입에서 예비당첨자 비율까지 채우며 마감됐다.

가장 높은 경쟁률은 전용 84㎡D 타입이 230.0대 1을 기록했다. 39㎡B 112.0대 1, 74㎡C 51.3대 1, 59㎡B 42.4대 1 등 전 타입에서 두 자릿수 이상의 경쟁률이 나왔다.

당첨자는 26일 발표되며 계약은 12월 8일부터 10일까지 진행된다. 일부 타입은 중도금 무이자 혜택이 제공된다. 입주 예정 시점은 2029년 6월이며 전매도 가능하다.

힐스테이트 광명11은 광명제11R구역 재개발 사업을 통해 지하 5층 지상 최고 42층 25개동 총 4291가구 규모로 조성된다. 광명뉴타운 내 최대 규모 단지다.

단지는 지하철 7호선 광명사거리역과 가까운 초역세권이며 철산역도 도보권이다. 인근에는 광명전통시장과 철산역 일대 상권이 있다. 커뮤니티 시설로는 수영장 피트니스센터 독서실 작은도서관 등이 계획돼 있다.