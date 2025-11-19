동아대 로스쿨, 개원 이래 최다 법조인 배출

동아대학교 로스쿨(법학전문대학원)이 2026년 로스쿨 개원 이래 최다 법조계 공직 합격자를 배출했다.

동아대는 2026년 판사·검사·재판연구원 임용 시험에서 판사 1명, 검사 7명, 재판연구원(로클럭) 4명의 합격자를 배출했다고 19일 밝혔다.

이해우 동아대 총장(앞줄 오른쪽 네 번째)이 동아대 로스쿨 출신 2026년 검사, 로클럭 합격자 및 로스쿨 교수들과 기념촬영을 하고 있다. 동아대 제공

동아대 로스쿨 9기 졸업생인 이훈씨는 제9회 변호사 시험에 합격한 뒤, 부산고등법원 재판연구원과 수원지방법원 국선전담변호사로 활동하다 이번에 판사로 선발돼 현재 일산 사법연수원에서 교육받고 있다.

이훈 판사는 “타인의 권리와 삶에 중대한 영향을 미치는 직업인만큼 사명감과 책임감을 갖고 일하려고 한다”면서 “변호사 시험을 위한 수업 커리큘럼과 열람실 등 공부할 수 있는 환경이 잘 갖춰져 있고, 검사 및 로클럭 준비반 등도 활성화돼 있는 동아대 로스쿨에서 앞으로 더 많은 후배가 나오길 바란다”고 말했다.

또 동아대 로스쿨 12기 졸업생인 최연욱씨와 내년 2월 졸업을 앞둔 15기 김기훈·김유리·서혜림·이다교·이유창·정우희씨는 신규 검사 임용 시험에 합격했고, 같은 15기 류지인·윤건수·이승율·장채원씨는 재판연구원 시험에 합격했다.

사법고시 합격 후 사법연수원 성적에 따라 검사 및 판사 임용이 결정됐던 과거와 달리, 로스쿨 체제에서는 3년 동안 별도 준비 과정을 거쳐야 검사 임용 시험과 재판연구원 선발 시험을 통과할 수 있는 기회가 주어진다. 또 변호사나 검사, 로클럭 등 법조 경력을 일정 이상 채우면 판사 선발 시험에 응시할 자격이 주어진다.

이해우 동아대 총장은 “우리대학 로스쿨이 역대 최다 공직 합격자를 배출한 것은 매우 고무적인 결과”라며 “훌륭한 교수님들과 탁월한 재학생·졸업생들이 잘해줘서 우리대학 로스쿨을 명문으로 만들고 있다”고 말했다.

한편 동아대 로스쿨은 검사 및 재판연구원 출신 실무교수들이 직접 지도하는 ‘검사 준비반’과 ‘재판연구원 준비반’을 운영하며 학생들을 지도하고 있다. 특히 지도교수 주도로 진행하는 전문 프로그램을 통해 재학생을 지도한 결과, 최근 검사 및 로클럭 선발시험 합격자 수가 꾸준히 증가하고 있다.