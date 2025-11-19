세계일보
신임 서울중앙지검장에 ‘항소포기 사태 관여’ 박철우 대검 반부패부장 임명

입력 : 2025-11-19 11:28:15
수정 : 2025-11-19 11:32:04
유경민 기자 yookm@segye.com
‘대장동 항소포기 사태’로 정진우 전 서울중앙지검장이 사퇴하며 공석이 된 서울중앙지검장 자리에 박철우 대검 반부패부장검사가 임명됐다.

 

법무부는 19일 박 검사장을 서울중앙지검에 임명하는 등 대검검사급 2명에 대한 신규 보임 및 대검검사급 검사 3명에 대한 전보 인사를 21일자로 시행했다.

2021년 6월 24일 박철우 법무부 대변인이 경기 과천시 정부과천청사 법무부에서 검찰청 사무기구에 관한 규정 개정 추진 브리핑을 하고 있다. 뉴시스

박 검사장은 대검 반부패부장으로 근무하며 대장동 항소 포기 과정에서 실무적으로 관여했다.

 

박 검사장의 전보로 공석이 된 대검 반부패부장 자리엔 주민철 서울중앙지검 중경2단 부장검사가 신규 보임됐다.

 

이정현 법무연수원 연구위원(검사장)은 수원고검장으로 발령됐고 서울고검 차장검사(검사장급)자리엔 정용환 현 서울고검 감찰부장이 승진 임명됐다.

 

이밖에도 송강 광주고검장이 사의를 표명해 공석이 된 자리에 고경순 법무연수원 연구위원이 임명됐다.

 

법무부는 이번 인사에 대해 “서울중앙지검장 사직 등으로 인해 발생한 결원을 충원해 검찰 조직의 안정을 도모하고 그와 함께 대검검사급 검사의 인적 쇄신을 함께 고려했다”고 밝혔다.

유경민 기자

