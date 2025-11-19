韓 여성 유방암 연령이 낮은 이유는?

한국, 일본 등 아시아 여성은 젊은 연령인 40대 후반에 유방암 발생이 정점을 보인다. 백인 여성들의 유방암 유병률이 60대 후반 이후 가장 높아지는 것과 대조적인 패턴이다. 폐경 이행기 초기에는 저체중 여성의 유방암 위험이 큰데 한국 여성은 상대적으로 서구권보다 마른 체형이 많아 이같은 특징을 보이는 것으로 나타났다.

사진=게티이미지뱅크 제공

류승호 성균관의대 강북삼성병원 헬스케어데이터센터 교수, 장유수 코호트연구센터 교수, 장윤영 박사, 조유선 서울아산병원 가정의학과 교수 공동 연구팀은 폐경 이행기 한국 여성 4737명을 평균 7년간 추적 관찰해 폐경 이행기 동안의 여성호르몬 변화와 유방 밀도 변화를 확인했다고 19일 밝혔다.

폐경 단계는 국제 표준 기준에 따라 4단계로 분류했으며, 유방 밀도는 유방 촬영 영상을 자동분석 프로그램으로 정량화했다. 체질량 지수는 저체중(<18.5), 정상체중(18.5-22.9), 과체중(23-24.9), 비만(≥25)의 4개 그룹으로 구분해 비교했다.

그 결과 저체중 여성에서는 폐경 이행기 초기에 여성호르몬과 유방조직 밀도가 일시적으로 상승했다. 반면 비만 여성은 여성호르몬이 감소하고 유방 밀도도 낮아지는 경향을 보였다. 즉, 이러한 변화는 폐경 이행기 초기에 저체중 여성에서 유방암 위험을 높일 수 있다는 것을 시사한다.

류승호 교수는 “한국 여성은 서구 여성보다 상대적으로 마른 체형이 많은 편인데, 이러한 체형적 특성이 갱년기 초기 호르몬 변화와 맞물리면서 서양 여성보다 빠른 시기에 유방암 발생하는 원인 중 하나로 볼 수 있다”고 말했다.

장유수 교수는 “이번 연구를 통해 비만도와 호르몬 변화의 상호작용이 한국 여성의 유방암 발생 시기와 연관될 수 있음을 입증했다”며 “이번 연구는 향후 폐경 전후 여성의 체형 및 호르몬 변화에 따른 맞춤형 검진 및 예방 전략 수립 등에 활용될 수 있을 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 질병관리청 국립보건연구원의 ‘갱년기 여성의 만성질환 예방 관리를 위한 전향적 연구’ 지원 사업의 일환으로 수행됐으며, 국제학술지 ‘유방암 리서치’(Breast Cancer Research) 10월호에 게재됐다.