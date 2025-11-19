“월세 1만원이면 충분”…동작구 ‘만원주택’ 3곳 새로 연다

동작구청.

동작구가 청년과 신혼부부를 대상으로 한 ‘만원주택’ 공급을 확대한다. 구는 ‘청년 신혼부부 전세임대주택’ 3호를 신규 확보해 입주자를 모집한다고 19일 밝혔다.

공급 주택은 상도동 210-42, 사당동 220-135, 신대방동 688-15에 위치하며, 방 2~3개와 화장실 1개 구조다. 대중교통 접근성이 좋은 지역에 자리한 것이 특징이다.

만원주택은 구가 임대인과 전세 계약 후 청년에게 재임대하는 방식이다. 최소 2년, 연장 시 최대 4년까지 거주할 수 있다. 임대보증금은 전세보증금의 5%이며 입주자의 실제 월 부담금은 1만원이다. 나머지 월세는 구 출자기관인 ㈜대한민국동작이 지정기탁금을 활용해 지원한다.

입주 신청은 25일 오후 6시까지 가능하다. 대상은 공고일 기준 동작구에 주민등록을 둔 19~39세 무주택 청년과 신혼부부(예비 포함)이며, 동작구 외 거주자도 입주 즉시 전입이 가능하면 신청할 수 있다. 부부일 경우 모두 자격을 충족해야 한다.

신청은 공고문에 첨부된 서류를 작성해 담당자 전자우편으로 제출하면 된다. 선정 방식은 추첨이며 당첨자는 12월 31일 발표한다.

동작구는 지난해 4월 ‘양녕 청년 주택’ 36호를 시작으로 ‘청년 신혼부부 전세임대주택’ 7호, ‘수요자 맞춤형 공공임대주택’ 8호 등 총 51호의 만원주택을 운영 중이다.

박일하 동작구청장은 “주거비 부담이 큰 청년 신혼부부에게 실질적 도움을 주기 위해 만원주택을 확대했다”며 “앞으로도 청년 주거 안정 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.