가뭄기 농업용수 불법 사용·관정 무단 철거까지…곡성군 한 골프장 벌금형

입력 : 2025-11-19 13:54:37
수정 : 2025-11-19 13:54:36
광주=김선덕 기자 sdkim@segye.com
전남 곡성군의 한 골프장이 가뭄기에 농업용수를 불법 사용하고 관정 시설까지 무단 철거한 사실이 드러나 법원에서 벌금형을 선고받았다.

 

광주지법 형사7단독 김소연 부장판사는 공용물건손상 및 농어촌정비법 위반 혐의로 기소된 전남 모 골프장 법인과 소속 임직원 2명에게 각각 벌금 500만∼1000만원을 선고했다고 19일 밝혔다.

 

광주지방법원 전경. 연합뉴스

피고인들은 지방자치단체 소유물인 관정 보호 시설이 골프장 입구 미관을 해친다는 등의 이유로 지난해 5월 공용 물건을 무단 철거한 혐의로 기소됐다.

 

또 농업생산 기반 시설인 관정 내 수중펌프를 임의로 교체, 6000t 상당의 농업용수를 불법으로 끌어다 골프장 잔디 관리에 사용하기도 했다.

 

재판부는 “가뭄 위기가 심각하게 닥쳐오는 농촌 현실을 무시한 채 골프장 잔디 관리에 엄청난 물을 쓰고자 저지른 범행이라는 점에서 놀라움을 금할 수 없다”고 양형 이유를 밝혔다.

 

그러면서 “자신이 돈을 들여 (시설을) 정리했으니 권리를 행사해야 한다는 취지의 최후 진술에서는 일말의 인간적 양심조차 잃어버린 듯하다”고 질타했다.

 

약식명령에서 정식재판으로 전환된 이번 재판에서 피고인들에게 내려진 벌금액은 증액됐다.

김선덕 기자

