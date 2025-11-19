부산시, 아시아 최초 세계항구도시협회 이사회 진출

부산시는 지난 18일 오후 6시(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 ‘2025 세계항구도시협회(AIVP)’ 총회에서 이사회 임원도시로 만장일치 당선됐다고 19일 밝혔다.

세계항구도시협회(AIVP)는 지방정부·항만운영기관·전문가 등 44개국 197개 회원을 보유한 국제협회로, 1988년 설립 이후 항구도시 간 국제교류와 협력을 도모하고 있다.

부산시가 아시아 국가로는 처음으로 세계항구도시협회(AIVP) 이사국으로 진출했다. 사진은 2025 세계항구도시협회 총회 홍보리플렛이다. 부산시 제공

‘2025 세계항구도시협회 총회’는 지난 18일부터 21일까지 미국 뉴욕에서 개최되며, 시 대표단은 총회에 참석해 글로벌 해양허브도시 부산의 역량을 알리기 위해 다양한 활동을 펼치고 있다.

부산은 이번 이사회 진출로 글로벌 해양허브도시로서 위상을 높이고, 세계 주요 항구도시들과 함께 세계 해운·항만 이니셔티브를 주도할 수 있는 권한과 영향력을 확보하게 됐다.

이사회 임기는 3년이며, 1차례 연임할 수 있다. 주요 역할은 △집행위원회 구성, 총회 개최도시 선정, 공동 의제·프로젝트 등 협회 핵심안건 제안 및 심의 △연간 예산심의 및 재무제표 승인 등이다.

시는 이번 AIVP 이사회 진출이 ‘국제물류협회(FIATA) 총회’와 ‘아워오션컨퍼런스’ 등 저명 국제행사 유치를 통해 높아진 도시브랜드와 지난 8월 박 시장이 선포한 ‘글로벌 해양허브도시 비전과 전략’ 등 부산의 세계적 해양도시 역량이 협회 사무국과 회원기관들로부터 깊은 인상을 남긴 결과라고 설명했다. 또 향후 총회 개최지 결정에 대한 표결권과 주요 의사결정 참여권을 보유하게 돼 ‘2027 세계항구도시협회 총회’ 유치에도 한 걸음 더 다가섰다는 평가를 받는다.

박형준 시장은 “이번 쾌거는 부산의 글로벌 해양허브도시 비전과 전략이 국제무대에서 실질적 성과로 이어진 상징적인 사례”라며 “부산이 아시아 최초로 AIVP 이사회 진출로 기존 유럽, 미주, 아프리카 중심의 세계항구도시 네트워크에 아시아 항구도시 진출을 이끄는 퍼스트펭귄(선구자)이 되겠다”고 강조했다.