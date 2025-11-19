광주 군공항 이전 TF ‘6자협의체’, 첫 회의 12월 열린다

광주 군 공항 이전을 위한 태스크포스(TF)가 12월 첫 회의를 시작으로 본격 가동된다.

19일 전남도와 광주시 등에 따르면 이날 대통령실에서 김용범 정책실장 주재로 김영록 전남지사, 강기정 광주시장, 김산 무안군수가 참석한 가운데 광주 민간·군 공항 통합이전 추진을 위한 사전협의가 열렸다.

이번 회의는 지난 6월 대통령이 광주·전남 타운홀 미팅에서 약속한 대통령실 주관 군 공항 이전 6자협의체의 사전협의 형식으로, 그동안 각 기관이 제기한 쟁점을 논의하고 주요 현안에 대한 상호입장을 공유하는 자리였다.

군 공항과 민간공항 통합 이전의 주요 쟁점에 대해 폭넓게 논의했으며, 각 지자체의 입장에 대해서도 의견을 나눴다.

사전협의 결과 대통령실과 3개 지자체는 정부에서 마련한 중재안에 대해 큰 틀에서 공감했으며, 12월 중 조속한 시일 내에 6자 협의체를 본격 가동하기로 했다.

무안군의 발전을 위한 국가산단 등 첨단산업 기반 조성 등을 추진하기로 했으며, 1조 원 규모의 주민지원사업 재정확보 방안과 호남고속철도 2단계 개통에 맞춰 광주 민간공항을 이전하기 위한 논의도 의견 접근이 이뤄진 것으로 알려졌다.

대통령실과 전남·광주·무안 3개 지자체는 이번 협의 내용을 바탕으로 실질적 성과가 도출되도록 실무협의회에서 구체적 논의를 이어갈 계획이다.

광주 군 공항은 1949년 창설된 이후 도심 팽창 등으로 인해 이전 요구가 제기돼 왔으며, 2007년 무안국제공항이 개항하면서 무안 공항과 연계한 이전 논의가 본격화됐다.

광주시는 군 공항 이전을 전제로 민간 공항도 함께 이전해야 한다고 주장했고, 전남도는 민간 공항 이전은 군 공항과 별개로 추진하겠다는 입장을 유지하며 이견을 좁히지 못했다. 여기에 무안군의 반대 여론도 강해 사업 추진에 난항을 겪어 왔다.