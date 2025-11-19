무인도서 쥐 잡아먹으며 14㎏ 감량한 中여성…“맛 괜찮더라”

중국에서 한 여성이 무인도 생존 대회에서 35일을 버티며 우승했다. 이 여성은 14㎏ 감량까지 성공한 사실이 알려지며 화제가 되고 있다.

17일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 사회관계망서비스(SNS)에서 ‘자오 티에주’라는 이름으로 활동하고 있는 25세 여성이 그 주인공이다.

무인도 생존 대회에서 14㎏ 감량까지 성공한 자오 티에주. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP 캡처

자오는 지난달 1일 중국 저장성 인근의 무인도에서 시작된 생존 대회에 참가했다.그는 한낮 기온은 40도에 육박하는 무인도의 극한 환경에서 스스로 불을 피우고 해산물과 야생동물을 사냥하며 생존했다. 폭염 때문에 화상을 입기도 했다.

자오는 지난 4일 태풍이 섬을 덮친 이후 대회 포기를 결정했으며, 이달 5일까지 총 35일간 머물러 최종 3위를 기록했다. 그는 “목표를 모두 달성했다. 이제 내 침대에서 자고 싶다”며 만족감을 드러냈다.

자오는 7500위안(약 155만원)의 상금을 받았지만 “대회에 참가한 목적은 다이어트였다”며 체중 감량 성공을 더 큰 수확으로 꼽았다. 대회 참가 기간 그의 체중은 85㎏에서 71㎏으로 줄었다. 자오는 게, 성게, 전복 등 단백질이 풍부한 식재를 섭취한 것이 체중 감량에 도움이 됐다고 설명했다.

특히 35일 동안 50마리의 쥐를 사냥해 구워 먹은 사실이 알려지며 눈길을 끌었다. 자오는 “쥐 맛이 꽤 괜찮았다”면서 일부는 육포로 만들어 대회가 끝난 후에 먹기도 했다.

대회 주최 측은 현재 남성 참가자 2명이 남아 최고 상금 5만위안(약 1030만원)을 놓고 경쟁을 이어가고 있다고 전했다.