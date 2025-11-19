신영재 홍천군수, 전통시장서 군민들과 만나 애로사항 청취

신영재 홍천군수가 19일 홍천 전통시장에서 군민들과 만나 애로사항을 들었다.

홍천군은 이날 오후 2시부터 4시까지 홍천 전통시장 내 열린 소통공간 홍천 이음터에서 ‘군수와 군민과의 소통의 날’을 운영했다고 19일 밝혔다.

신영재 홍천군수가 19일 군민들과 만나 애로사항을 듣고 있다. 홍천군 제공

2023년 11월 시작된 이 행사는 신 군수의 민선 8기 역점사업 중 하나다. 홍천 이음터를 방문한 군민들을 군수가 직접 맞이해 격의 없는 대화·소통으로 군민들의 큰 호응을 얻고 있다.

지난 3월부터는 주말 5일 장날에도 홍천 이음터를 운영해 홍천을 방문하는 외지인들에게 관광, 맛집, 볼거리 정보를 제공해 많은 도움을 주고 있다.

특히 홍천군의 발전을 위한 민원, 고충, 생활 불편 사항 등 군민의 다양한 의견을 적극 청취하고 있다.

신 군수는 "군수와 군민과의 소통의 날이 군민들의 적극적인 참여와 의견을 통해 민주적이고 발전적인 홍천군을 만들어 나가는 진정한 소통의 장으로 자리매김하길 바란다"며 "앞으로도 소통의 날을 매월 운영하여 군민들과 지속해서 소통할 계획"이라고 말했다.