[재미로 보는 오늘의 운세] 11월 20일 (목요일)

쥐

96년생 신뢰감을 구축하여 일하자.

84년생 야간에 운전하는 자는 차 조심하자.

72년생 집착하지 않으면 더 좋은 아이디어를 만난다.

60년생 남들을 따라갈 수 있는 페이스를 유지해라.

48년생 일방적인 계약은 반드시 피해야 한다.

36년생 단점을 파악해야 남의 허점이 눈에 보인다.

소

97년생 끝까지 최선을 다하고 결과를 기다려라.

85년생 개혁성향이 강하게 나오는 날이다.

73년생 운수업 택배업 대리업은 광고에 성과가 있다.

61년생 효과적인 실천을 원하면 계획을 세워라.

49년생 부드러운 인상과 정감 있는 말이 행복이다.

37년생 손자와 함께 하는 시간이 너무 좋다.

범

98년생 배려와 친절을 행하면 덕이온다.

86년생 자세에 따라 하루 운세가 달라진다.

74년생 운전대리업 악세살이 통신업은 광고에 성과가 있다.

62년생 짜증이 나겠지만 점차 좋아질 듯하다.

50년생 경험하지 못한 것을 마주하니 불안하다.

38년생 먹을 복이 있어서 좋은 대접을 받겠다.

토끼

99년생 젊었을 때는 일을 가리지 말라.

87년생 자신의 생각을 변심하지 말자.

75년생 술자리에서 감정상할 수 있다.

63년생 의뢰할 일은 공신력이 있는 곳을 택하라.

51년생 체력과 집중력이 떨어지는 시기이다.

39년생 신경계 질환을 조심해야 한다.

용

00년생 동업은 결국 자신만 손해다.

88년생 인간관계를 구축하는데 관심을 가지자.

76년생 물과 기름이 만나는 격이다.

64년생 궁하면 통하니 방법을 찾을 수 있겠다.

52년생 근심이 깊어지면 심기가 편하지 않다.

40년생 컨디션이 좋지 않을 때는 외출을 자제하라.

28년생 몸이 무겁고 기분이 침체되기 쉽다.

뱀

01년생 잡기나 오락으로 낭패 당한다

89년생 동정과 연민의 차이점이 구분하자.

77년생 이성을 잃지 말고 냉정하게 대처해야 한다.

65년생 전기 전자 보석상 휴대폰점은 광고에 성과가 있다.

53년생 친할수록 믿음이 쉽게 깨질 수 있다.

41년생 예리한 것에 몸이 상할 수 있다.

29년생 아는 게 많지 않은 사람이 떠들어된다.

말

02년생 정상에 있다고 거들먹거리면 구설에 조심.

90년생 금전관계에 신중한 대처가 필요하다.

78년생 자신감 있는 사람을 상대하기란 어렵다.

66년생 권리보다는 의무와 매너를 중히 생각하라.

54년생 사시사철 똑같은 것을 취할 수는 없다.

42년생 다같이 기뻐하는 일이라면 금상첨화다.

30년생 유혹에 넘어가면 패가망신할 수 있다.

양

03년생 힘든 국면에 빠질 수 있는 운세다.

91년생 동지에게 자신의 고충을 털어놓자.

79년생 결과에 동요되지 말고 진득하게 기다려라.

67년생 외국어공부가 잘 되는 운이다.

55년생 자기 자신이 확인하지 않는한 믿지 마라.

43년생 남의 손을 덥석 잡는 것은 어리석다.

31년생 급한 일일수록 신중하게 처리하라.

원숭이

04년생 지하철에서 소지품을 분실하지 말자.

92년생 일 이외의 모든 것은 접어두자.

80년생 자기관리 못하면 보편적인 것을 따르라.

68년생 음식점 식품점 유흥업은 광고에 성과가 있다.

56년생 굴러온 돌이 박힌 돌을 쳐낼 수도 있다.

44년생 지금의 위치를 고수하는 것이 이득이다.

32년생 형식적으로 만나는 것은 피곤하다.

닭

05년생 멀리 움직이는 것은 삼가하라.

93년생 묵은 앙금을 털어 내기 좋은 때다.

81년생 자신의 삶에 개성을 살리는 것이 이롭다.

69년생 앞으로 일취월장 나아갈 수 있는 운이다.

57년생 화합하는 마음이면 동반 상승하는 운세다.

45년생 웃는 얼굴에 침 뱉는 사람 없다.

33년생 작은 수고를 아끼면 큰일을 못한다.

개

06년생 상대의 불만이 무엇인지 파악하자.

94년생 나사 하나만 없어도 커다란 기계가 멈춘다.

82년생 친구에게서 빌린 금전은 약속을 지켜라.

70년생 역추적하여 무엇이 잘못되었는지 파악하라.

58년생 향기에 취하고 싶다면 행동으로 옮겨라.

46년생 정신적인 스트레스가 만병의 근원이다.

34년생 놀고 있으면 번민이 늘어난다.

돼지

95년생 기분전환이 필요하면 남쪽으로 가라.

83년생 완벽한 것보다는 빈틈을 보이는 것이 괜찮다.

71년생 오락실 복권업 영화관은 광고에 성과가 있다.

59년생 감정문제는 곧 해소하고 앙금을 남기지 마라.

47년생 현실성이 없는 일이면 일찌감치 포기하라.

35년생 관리가 소홀하면 어려움이 온다.