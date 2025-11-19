[사이언스프리즘] ‘왕’자와 ‘기’는 같다

한국 사회 미신·유사과학 심취

공적 영역도 기·풍수 스며들어

믿음은 개인 취향일 수 있지만

정책 판단 기준이 되어선 안 돼

나를 혼란스럽게 만드는 것 중 하나가 ‘왜 사람들은 이상한 걸 믿는가’이다. 개인적으로 가장 곤혹스러웠던 건 한 지인 경우이다. 우리는 교양과학책을 몇 년 같이 읽었다. 수십 권의 과학책을 재밌게 봤다. 그러던 어느 날 모임에서 그가 외계인 얘기를 꺼냈다. 넷플릭스에서 한 영상을 봤는데, 그걸 보고는 외계인이 있다고 믿지 않을 수 없게 되었다고 했다. 자신이 본 프로그램에 나온 사람들이 보지 않은 외계인을 봤다고 거짓말을 할 리가 없다고 했다. 같이 오래 과학책을 본 친구가 그런 생각을 하는 걸 보고, 나는 할 말을 찾지 못했다. 외계인이 없다는 증거를 내가 쥐고 있는 것도 아니어서 논리적으로 반박하기도 쉽지 않았다.



이 말을 한 건 김민석 국무총리 때문이다. 김 총리가 ‘기’라는 단어를 최근 몇 번 사용한 게 내 안테나에 잡힌다. 김 총리는 지난 17일 서울 성균관대학교를 찾아 학생들과 식당에서 밥을 먹다가 앞에 있는 남자 학생(학생회장)에게 “기 좀 받아야 하겠다”라고 말하며 웃음을 지었다. 그는 1주일 이전에도 ‘기’ 운운했다가 일부로부터 지적을 당한 바 있는데, 성균관대에서의 ‘기’ 발언은 그걸 의도적으로 무시하는 듯했다. 그는 지난 10일 서울 종로 3가 인근에 있는 종묘를 찾았다. 김 총리는 서울시 오세훈 시장이 유네스코 세계문화유산인 종묘 인근에 고층 빌딩을 허용하겠다는 계획을 비판하며 “(고층 건물이 들어서면) 턱하고 숨이 막히게 되겠다. 여기 와서 보니 놔두면 기가 막힌 경관이 되어 버리겠다”라고 말했다. 그의 말을 듣고 기가 막힌 건 국민이었다.

최준석 과학저널리스트

김 총리가 입에 달고 사는 ‘기’는 무엇인가? ‘기를 받아야겠다’와 ‘기를 차단한다’의 ‘기’가 무엇인가? 사람들이 일상에서 쓰는 말이기는 하다. 그러니 총리가 그 말을 썼다고 책을 잡을 일인가, 라고 내게 따져올지 모르겠다. 나는 달리 생각한다. 그가 사적인 영역에서라면 나도 말하지 않는다. 문제는 그는 ‘기’를 공적인 영역으로 갖고 왔다는 점이다. ‘기’를 기준으로 ‘정책’ 판단을 얘기했다. 총리는 그래서는 안 된다. ‘기’는 비과학적인 말이고, 그건 근거가 없다.



김 총리를 이날 수행한 유홍준 국립중앙박물관장은 ‘유사과학’을 공적 영역에 들이댄 대표적인 인물이다. 그의 유사과학은 ‘풍수’다. 유홍준 관장은 10월 22일 국회 관련 상임위원회의 기관에 대한 국정감사에서 “대통령 집무실은 청와대로 (용산에서) 돌아가도 관저는 삼청동 안가를 이용하는 것이 어떻겠냐고 (대통령실에) 건의했다”라며, “(대통령 가족의 사적인 공간인) 관저는 본래 거기에 있을 자리가 아니다. 굉장히 음습한 자리여서 풍수의 문제뿐 아니라 부적격하다”라고 말했다. ‘음습하다’가 무엇인가? 땅에 물이 줄줄 흐른다는 것인가? 아니면 어두운 뭔가가 있다는 건가? 그게 세금을 들여 관저를 옮겨야 할 정도로 과학적인 근거가 있는가?



이번뿐이 아니다. 그가 공적인 영역에 풍수 잣대를 들이댄 건 오래됐다. 문재인정부 출범을 앞두고 대통령실을 광화문으로 이전하는 문제를 검토할 때 “(대통령실은 청와대에 놔두더라도) 풍수상의 불길한 점을 생각할 적에 관저는 옮겨야 한다”라고 주장한 바 있다.



현 정부 인사 몇몇이 ‘기’ ‘풍수’ 운운하는 걸 갖고, 그 정도 갖고 뭘 그러냐고 말하지 말자. 나는 그런 말과 행동의 극단적인 버전이 직전 대통령의 행동이라고 본다. 그는 손바닥에 ‘왕’(王) 자를 쓰고 돌아다닌 바 있고, 그의 부인은 “내가 영적인 사람이며 도사들과 얘기하는 걸 좋아한다”라는 말을 하고 다녔다. 주변에는 ‘법사’라는 불명의 사람들이 붙어 있었고. 김민석 총리나 유홍준 국립중앙박물관장이 ‘이상한’ 언어를 구사하는 건, 그들이 부정하고 있는 정권이 했던 짓이나 다름없다. 백보 오십 보다. 극단적으로 말하면 나는 ‘기(氣)’=‘왕(王) 자라고 생각한다.



덧붙이면, 이 같은 현상은 한국 사회에서 예외적이 아니다. 한국인 상당수는 여전히 전근대의 미신과 유사과학에서 허우적거리고 있다. 그것의 간접 증거는 일부 언론사 콘텐츠다. 사람들이 좋아하면 그런 쪽으로 콘텐츠를 찍어내는 게 언론이다. 멀쩡하게 보이는 신문에 풍수인의 글이 정기적으로 나오는 게 뭐 때문이겠나? 사람들이 많이 읽기 때문이다. 그렇게 보면 거의 ‘우리는 모두 윤○○이다’라고 말할 수 있다. 씁쓸하다. 어떻게 해야 하나?

최준석 과학저널리스트