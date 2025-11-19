김정은, 북한 국정원·경찰·사법기관 잇달아 방문…내부 결속 다지기

김정은 국무위원장이 북한 사회의 치안·법률 집행·정보 수집을 담당하는 기관을 찾아 관계자들을 격려했다. 체제 유지를 위한 핵심 활동을 하는 기관이라는 점에서 내부 결속을 다지는 동시에 주민들에 대한 강력한 통제 의지를 드러낸 것으로 해석된다.

김정은 북한 국무위원장은 사회안전기관 창립 80돌을 맞아 장병을 격려하기 위해 국가보위성(국가정보원)을 18일 축하 방문했다. 조선중앙TV·뉴시스

조선중앙통신은 19일 김 위원장이 전날 한국의 국가정보원 격인 국가보위성, 경찰 기능을 하는 사회안전성, 사법·검찰기관인 최고재판소·최고검찰소를 찾았다고 보도했다. 기관 창립 80주년을 축하하고, 관계자들을 격려하기 위한 목적으로 조용원 노동당비서·김형식 당 부장·강윤석 최고인민회의 상임위원회 부의장이 수행했다. 김 위원장은 사회안전성에서 “모든 사회안전군 장병들이 인민대중 제일주의로 일관된 당의 사회안전 건설사상으로 튼튼히 무장하라”고 강조했다.

사법검찰기관 창립 80주년을 맞아 사법기관인 최고검찰소를 축하 방문한 김정은 북한 국무위원장에게 간부가 18일 고개 숙여 인사하고 있다. 조선중앙TV·뉴시스

세 기관은 주민들에 대한 감시·통제를 통해 북한 사회 체제를 유지하는 데 핵심적인 역할을 하고 있다. 국가보위성은 비밀경찰 및 정보기관이다. 북한에서 가장 중요한 체제 ‘보위’(보호와 방위)기관으로 꼽힌다. 간첩·반혁명분자, 주민의 사상 동향 감시 등이 주된 업무다. 정권과 지도자 보호가 가장 중요한 임무다. 사회안전성은 치안 유지가 주 업무다. 주로 사회주의 건설에 방해되는 요소를 찾아 제거하고, 노동당 독재를 강화하며 주민을 통제한다는 임무를 맡고 있다. 최고재판소, 최고검찰소는 한국의 법원, 검찰에 해당하지만 실제로는 정치적 영향을 많이 받는다. 사회주의 제도 수호와 반국가·반당 행위 단속 같은 정치적 임무를 다한다.

사회안전기관 창립 80돌을 맞아 사법기관인 최고재판소를 축하 방문한 김정은 북한 국무위원장을 향해 최고재판소 간부들이 박수 치고 있다. 조선중앙TV·뉴시스

한편 북한이 2035년까지 ‘사회주의 강국’이 되는 것이 목표로 정했다는 보도가 나왔다.

북한 입장을 대변하는 재일조선인총연합회 기관지 조선신보는 내년 초 개최될 것으로 보이는 9차 당대회와 관련해 “전체 인민이 행복을 누리는 융성 번영하는 사회주의 강국을 2035년쯤까지 실현한다는 ‘15년 구상’의 첫 단계 과제가 마무리되고 새로운 변혁 과정이 시작된다”고 보도했다.

북한은 2021년 8차 당대회에서 국가경제발전 5개년 계획을 채택했다. 이를 올해까지 마무리하고 내년 초 9차 당대회를 열어 앞으로 5년간의 대내외 정책 방향을 결정할 계획이다. 올해까지 8차 당대회 목표를 매듭지으며 사회주의 강국 구상 1단계를 마무리하고, 9차 당대회에서 2단계 세부 목표를 발표할 것으로 보인다.