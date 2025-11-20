[이코노 브리핑] 은행 영업점서도 타행 계좌 조회·이체 가능 외

은행 영업점서도 타행 계좌 조회·이체 가능

금융위원회는 19일부터 온라인에서만 제공되던 오픈뱅킹·마이데이터 서비스를 은행 창구까지 확대했다고 밝혔다. 이에 따라 이용자들은 앞으로 은행 영업점에서 타 은행 계좌를 조회하거나 이체 서비스를 이용할 수 있다. 아울러 스마트폰이 익숙지 않은 고령층이나 주거래은행 영업점이 폐쇄된 지역 주민들의 금융 접근성도 개선될 것으로 보인다. 오픈뱅킹이란 하나의 앱에서 은행 계좌를 조회하고 이체할 수 있도록 만든 은행권 공동 개방형 금융 결제 시스템이다. 마이데이터는 이용자가 자신의 금융 자산·거래내역 등을 통합 조회할 수 있는 서비스다.

총수일가 미등기임원 재직 회사 비율 ‘껑충’

공시대상기업집단의 상장사 중 총수일가가 미등기임원으로 재직하는 경우가 29.4%로 지난해보다 6.3%포인트 증가했다고 공정거래위원회가 19일 밝혔다. 비상장사의 미등기임원(3.9%)과 비교해도 7배 높은 수준이다. 공정위가 총수가 있는 77개 기업집단의 계열사 2844개를 분석한 결과, 총수 일가의 미등기임원 직위 259개 중 절반이 넘는 141개(54.4%)가 사익편취 규제대상 회사였다. 86개 대기업집단 361개 상장회사의 이사회 내 사외이사 비율은 51.3%에 달했지만, 상정된 안건의 99%가 원안으로 가결되는 등 감시·견제 효과는 여전히 미미한 것으로 나타났다.

농진청, AI 활용 농가수입 20% 향상 추진

농촌진흥청은 농업을 기존의 전통산업에서 인공지능(AI)·데이터 기반의 지능산업으로 전환하기 위한 ‘농업과학기술 AI 융합 전략’을 19일 발표했다. 스마트폰을 활용한 AI 병해충 솔루션을 고도화해 병충해를 신속하게 진단하고 적기에 방제를 지원할 방침이다. 이를 통해 농가 수입 20% 향상, 농작업 위험 20% 경감, 개발보급 기간 30% 단축 목표를 뒷받침한다는 구상이다.