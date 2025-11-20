민원 상담·체납 단속·싱크홀 예측… 행정만렙 인공지능, 일상 바꾼다 [심층기획-지자체 AI 도입 가속화]

경기도 자체 구축 생성형 AI 플랫폼

문서 작성·회의록 정리 등 척척 해내

서울 지하철역 AI CCTV로 안전관리

강원·부산 기후재난 예측대응 시스템

비용 감축·직원 업무 부담 대폭 완화

데이터 오용 등 우려 규정 마련 주목

이달 16일 경기 성남시 판교테크노밸리. 경기도와 경기도경제과학진흥원이 진행한 ‘AI(인공지능) 실증지원사업’ 발표회에선 특허출원도우미, 지게차 안전보조시스템이 참가자들의 눈길을 끌었다. 도의 도움을 받아 공공행정 분야 스타트업이 선보인 특허출원도우미는 변리사와 AI가 같은 화면에서 문서를 공동 작성·검증하도록 설계됐다. 제조업 분야의 한 스타트업은 건설 현장의 데이터를 기반으로 중장비와 관련한 위험 상황을 AI가 학습해 안전 능력을 높이도록 했다.

11일 경기도서관 AI스튜디오에서 열린 경기도 인공지능위원회 출범식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 경기도 제공

앞서 4일에는 경기도청에서 지방자치단체 가운데 처음으로 구축한 생성형 AI ‘소버린 AI’의 도입을 기념하는 토론회가 열렸다. 이날부터 6개 분야 행정에 적용된 소버린 AI는 국내 기업이 개발한 5개 AI 모델에 도의 행정정보를 학습시켜 만들었다. ‘챗GPT’ 등 외부 플랫폼에 의존하지 않고 도가 직접 통제·운영하는 독립형으로, 정보유출과 개인정보 침해 우려를 상대적으로 낮췄다. 도 관계자는 “걸음마 단계이지만 행정 문서 작성과 검색, 요약은 물론 회의록 정리, 법규·행정심판 사례분석 등을 할 수 있다”며 “공무원은 정책 기획·분석 등 창의적 업무에 집중하도록 했다”고 설명했다.

대구시의 사물인터넷(IoT) 기반 자가통신망 통합관제시설. 대구시 제공

◆복지·안전·민원은 물론 체납 단속까지

지방자치단체들이 AI를 행정에 폭넓게 활용하면서 영역을 확대하고 있다. 행정 서비스와 재난안전, 복지, 민원 등 기본업무 외에 수출 마케팅, 체납 단속, 포트홀 관리까지 다양한 분야에서 활용도를 높였다. 일방적 공지나 단순 노출이 아닌 행정 패러다임의 변화를 끌고 올 움직임을 두고, 일각에선 개인정보 보호를 위한 규정과 지속적 투자가 없다면 ‘보여주기식 행정’에 그칠 수 있다고 우려한다.

19일 각 지자체 따르면 최근 눈에 띄는 움직임은 반복되는 재난·재해에 대응하기 위한 지자체별 플랫폼 구축이다.

강원도는 지리정보시스템(GIS)을 기반으로 지능형 재난 예·경보 통합 플랫폼을 구축했다. 대형 산불과 산사태 등이 반복되자 8종의 재난대응시스템을 통합한 것이다. 다양한 사물인터넷(IoT) 기록과 원격탐사 데이터가 플랫폼으로 실시간 전송되며 축적된 데이터와 기상 예측정보는 AI 머신러닝 모델과 결합해 침수, 산불, 산사태 등 특정 재난별 위험도 산출에 활용된다.

부산시는 국지성 집중호우와 태풍, 강우량 증가로 침수 피해가 해마다 증가하면서 2023년 ‘디지털 트윈 기반 도시침수 통합관리시스템’을 도입했다. 강수량, 하천 수위, 배수 펌프장 상태 등 현장 센서와 기상청 정보를 실시간으로 수집해 침수를 위험단계별로 예측한다.

경남도는 올해 예산 11억원을 들여 ‘산불 예방 정보통신기술(ICT) 플랫폼’을 가동했다. AI가 산불 감시카메라 188대의 영상을 실시간으로 분석한다. 충북 제천시는 지난해 ‘지능형 침수대응시스템’을 설치해 위험도를 실시간으로 점검하고 있다.

경기 성남시의 AI 쓰레기 분리 로봇. 성남시 제공

◆통합형 AI 플랫폼 구축…자체 AI 챗봇 서비스

이처럼 업무 효율성과 공공서비스의 질을 높이려는 움직임은 최근 속도를 내고 있다. 서울시가 이를 주도하고 있다. 시는 올해 1월 공공데이터 기반의 생성형 AI챗봇 활용을 발표했다. 공공데이터 정보를 AI챗봇을 거쳐 쉽게 사용하거나 가공하는 방식이다. 내년까지 모든 지하철역에 AI 폐쇄회로(CC)TV를 설치해 실시간 안전관리에도 나선다.

알고리즘과 딥러닝 기술을 기반으로 AI 분석 행정도 추구한다. 주민등록·생활인구, 생활이동 등 데이터를 활용해 인구변화를 예측한 뒤 고령인구 밀집이 예상되는 지역에서 의료시설 추가, 경사로 설치, 대중교통 개선 등에 나선다. ICT를 통해 교통·에너지·환경·안전·복지 등 다양한 분야를 아우르는 것이다.

부산시는 시민이 연결돼 건강하고 행복한 부산을 만든다는 뜻을 담은 복지 정책 ‘안녕 부산’에 AI를 접목했다. 소상공인을 위한 ‘자립 꿀단지 챗봇’ 서비스 등이 대표적이다. 경북도는 2023년 전국 지자체 가운데 처음으로 거대언어모델(LLM) 기반의 AI 챗봇 서비스 ‘챗경북’의 운영을 시작했다.

충북 청주시의 시내버스 등에 설치된 AI 실시간 탐지 시스템. 포트홀과 도로 균열 정보 등을 수집한다. 청주시 제공

◆ 급속한 기술 변화…AI 가이드라인·조례로 대응

AI는 지자체의 다양한 서비스에 스며들고 있다. 경기 용인시는 인공지능·빅데이터를 활용해 ‘사전 예측형 단속’시스템으로 체납차량 출현 지도를 구축, 업무 효율을 4배나 끌어올렸다. 성남시는 지난 8월 AI를 활용해 포트홀 등 도로 파임을 실시간 탐지·대응하는 시스템을 도입했다. 수원시는 아예 ‘AI 무역청’을 개소했다. 올해 1월 수원형 중소기업 AI 무역청의 문을 열고, AI 기술을 활용해 무역 관련 업무처리를 단순·자동화하는 플랫폼을 운영 중이다. 충북 청주시는 시내버스 등 차량 30대에 AI 실시간 탐지시스템을 적용에 포트홀과 도로 균열 정보를 수집한다.

시시각각 변하는 AI 기술에 대응하기 위한 지자체의 탄력적 운영도 눈에 띈다. 개인정보와 저작권 침해, 데이터 오용 우려 등이 커지면서 윤리 규정과 보안의 중요성이 더욱 강조되기 때문이다. 서울시는 2023년 생성형 AI의 윤리기준을 만들어 처음으로 가이드라인을 제시한 바 있다. 가이드라인에는 생성형 AI가 허위 정보를 답변했는지 검증할 수 있는 역량과 악의적 활용에 대해 책임져야 한다는 내용이 담겼다. 경기도는 올해 초 ‘경기도 인공지능 행정 구현에 관한 조례’를 시행했고, 전남 신안군은 ‘인공지능 기반 행정 구현에 관한 조례’를 마련해 운영 방침과 보안대책 등을 강조했다.