못 믿을 안전진단… 불법하도급 판친다

교량·터널 등 公기관 발주 용역

26곳 적발… 관계자 40명 검거

총 115건 중 41건은 재하도급

14건은 무등록 업체에 일 맡겨

숨기려 가짜 세금계산서 발행도

잇단 참사에도 ‘안전불감’ 여전

‘5월31일 덤프사용료 2031만7000원.’



이는 안전진단기관인 A업체가 B업체에게 대금을 지급하면서 발행한 세금계산서 중 일부다. 이밖에도 A업체는 같은 날짜로 ‘맨홀뚜껑 등’ 품목에 대한 대금으로 1803만6700원, ‘돌가루 등’에 대해서도 1483만7900원 등 세금계산서를 발행했다. 그러나 경찰이 수사해 보니 세금계산서에 기입된 대금은 건네진 게 맞았지만, A업체가 B업체로부터 덤프트럭을 사용하거나 맨홀뚜껑, 돌가루 등을 제공받은 바는 없었다. A업체가 B업체에게 불법으로 안전진단 용역을 하도급한 걸 숨기기 위해 거짓으로 세금계산서를 작성한 것이었다.

서울경찰청 광역수사단 형사기동대는 2023년 5월부터 올해 3월까지 A업체처럼 공공기관이 발주한 교량·터널 등 시설물 안전진단·설계 등 용역을 발주처 통보 없이 불법 하도급한 업체 26곳을 적발했다고 19일 밝혔다. 불법 하도급 업체 대표 등 관련자 34명, 안전진단기관 미등록 용역 수행 업체 대표 등 6명 등 총 40명을 시설물안전법 위반 등 혐의로 검거했다.



1994년 성수대교 붕괴사고 계기로 제정된 시설물안전법은 부실 진단을 방지하기 위해 하도급을 금지하고, 일정 인력과 장비를 갖춰 등록한 업체만 안전점검을 수행하도록 정하고 있다.



경찰은 규모가 큰 안전진단 업체 일부가 용역을 독식하면서 소속 직원만으로 용역 수행이 어려워지자 실적이 적은 업체에 용역 대금의 60∼70% 수준만 지급하는 불법 하도급 계약을 맺었다고 설명했다.



이렇게 하도급을 받은 업체 중 일부는 아예 안전진단기관으로 등록도 하지 않은 업체에 또다시 하도급을 한 것으로 드러났다. 이번에 경찰이 적발한 불법 하도급 용역 115건 중 35.7%에 달하는 41건이 재하도급된 사례였다. 이들 중 14건은 무등록 업체가 용역을 수행했다.

용역을 넘긴 원청업체는 단속을 피하기 위해 A업체처럼 가짜 세금계산서를 발행하거나 아예 하도급 업체 직원을 자사 직원으로 일시적으로 ‘위장 취업’을 시킨 곳도 있었다.



경찰은 이번에 문제가 된 용역을 발주한 서울·경기·인천·강원·전남 등 5개 지자체와 공공기관 6곳에 각각 위반업체 명단을 통보하고 교량·터널 등 안전과 밀접한 시설물 관련 용역에 대해 하도급 실태 등에 대한 관리·감독 강화를 요청했다.



경찰 관계자는 “불법 하도급은 관리주체의 사각지대에 놓이기 쉽고 시설물에 대한 안전관리 부실로 이어져 국민 안전에 심각한 위협이 될 수 있다”며 추가적인 단속을 예고했다.



실제 올 7월 지나던 승용차를 덮쳐 40대 운전자를 사망케 한 경기 오산 옹벽 붕괴사고의 경우도 안전점검 업체가 점검 과정에서 현장 인원을 허위 기재하고 지자체 신고 없이 하도급 수행한 혐의 등으로 수사를 받고 있다. 보행자 한 명이 숨지고 다른 한 명도 중상을 입은 2023년 분당 정자교 붕괴사고에서도 안전점검에 참여하지 않은 기술자를 참여한 것처럼 서류를 허위작성한 점검업체 관계자가 기소돼 재판을 받고 있다.