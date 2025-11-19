예산소위 ‘보류’ 사업 벌써 60개… 또 밀실 가나

공정위 신규사업·기재부 예비비 등

회의록 안 남는 비공식 ‘소소위’서

여야 나눠먹기식 되풀이 가능성

예산결산특별위원회 예산안조정소위원회(예산소위)의 내년도 예산안 심사 사흘째인 19일 기준 심사를 ‘보류’한 정부 사업이 60개를 넘어섰다. 예산소위에서 결정하지 못한 보류 사업은 여야 간사 협의체인 ‘소소위’에서 밀실 논의될 공산이 크다. 더불어민주당이 다음달 2일인 예산 확정 법정 기한을 지키겠다고 예산 정국 초기부터 강조한 상황에서 쟁점 예산 처리가 지지부진해 전례 없는 ‘깜깜이 심사’가 될 것이란 우려가 나온다.

한병도 국회 예산결산특별위원회 위원장과 더불어민주당 이소영 간사가 19일 국회에서 예산안 조정소위원회 사흘째 심사 시작 전 대화하고 있다. 연합뉴스

한병도 예산결산특별위원회 위원장은 예산소위가 열린 사흘째인 이날만 13건의 보류를 결정했다. 기획재정부 일반회계 세입 증액 사업 중 하나인 한국은행 잉여금 납부 문제와 기재부 예비비 예산이 보류 결정됐다. 기재부 예비비는 2020년, 2021년을 제외하고 집행률이 28∼30%에 그쳐 감액 의견이 있었으나 임기근 기재부 2차관이 원안 유지 필요성을 역설하며 추가 논의를 위해 보류하기로 했다.



예산소위 첫날인 지난 17일부터 보류하겠다는 결정이 잇따랐다. 첫 번째 보류 사업은 공정거래위원회의 공정거래종합지원센터 신규 운영 사업이었다. 국민의힘 조정훈 의원은 “법안 통과 뒤에 예비비로 (처리)하는 게 맞는다”며 삭감을 요청했고 민주당 의원과 이견이 있자 한 위원장은 “보류하겠다”고 밝혔다. 이후 산업은행 투자펀드 출자 및 첨단전략산업기금, 한·미 관세협상 후속 투자금 마련 사업 예산 등도 줄줄이 보류됐다.



증감 여부를 확정하지 않고 보류로 구분한 사업은 이후 예결위원장과 여야 간사로 구성되는 소소위에서 논의하게 된다.소소위는 비공개회의를 진행하며 속기록·회의록을 남기지 않고 어떤 예산을 넣고 뺐는지 알 수 없는 ‘깜깜이’라는 한계가 있다. 특히 예산안 심의 과정에서 의원들이 지역구 관련 예산이나 선심성 예산을 쪽지로 부탁하는 악습인 ‘쪽지예산’도 소소위를 통해 이뤄진다.



예산소위 사흘째에 이미 보류 예산안이 60건을 넘어서면서 다음달 2일인 예산 처리 목표 시한을 맞출 수 있을지도 불투명해졌다. 여야 입장 차가 클수록 절차적으로 합의가 지연되는 데다 밀실 협상으로 부실 심사가 될 수 있다는 비판도 제기된다.