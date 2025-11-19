韓·UAE, 국방·방산·AI 분야 전방위 협력

아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문한 이재명 대통령이 19일(현지시간) 열린 ‘한·UAE 비즈니스 라운드테이블’에서 “청정에너지와 방산 협력을 고도화해 세계 최강국으로 함께 성장할 모멘텀을 확보해가자”며 한국과 UAE 간 파트너십의 방향성을 제시했다. 이날 행사는 한국 기업들의 중동시장 진출 활성화를 위한 발판이 될 전망이다.
이 대통령은 이날 아부다비 시내의 한 호텔에서 열린 한·UAE 비즈니스 라운드테이블에 참석해 “UAE는 건국 100주년을 맞는 2071년까지 세계 최고 수준의 국가로 도약할 것을 확신한다. 양국 정상은 그 최적의 파트너가 한국이라는 데 의견을 같이했다”고 말했다.
이 대통령은 전날 무함마드 빈 자이드 알 나하얀 UAE 대통령과의 정상회담을 계기로 ‘100년 동행을 위한 새로운 도약’ 공동선언을 채택하고 국방·첨단기술 등 다양한 분야에서 협력을 강화하기로 했다. 공동선언문에서 양국 정상은 국방·방산, 인공지능(AI)과 퀀텀 등 첨단 및 신기술, 원자력 등 분야에서 상호 성장과 공동 번영을 위한 미래지향적 협력 구조를 구축해 나가야 한다는 데 합의했다.
분야별로 살펴보면 AI·반도체 분야에서 양국은 ‘AI 데이터센터’ 공동 구축 및 운영과 ‘AI 스마트 항만 프로젝트’ 등 공동 투자·개발·수출 사업 발굴 등에 합의했다. 원자력 분야에서는 바라카 원전 모델을 확장해 글로벌 시장 공동 진출을 위한 협력 모델을 만들기로 했다. 국방·방산 분야와 관련해서는 “공동개발, 기술협력, 현지생산 등 더 높은 차원의 협력을 추구해나가는 한편 체계적인 지식 이전 및 역량 강화 프로그램의 중요성을 확인했다”는 문구가 담겼다.