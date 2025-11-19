中 외교부 “韓 해경 헌신적 수색 구조에 감사”

잇단 어선 전복 선원 구조에 사의

中 농업농촌부·해경도 감사서한

최근 국내 해역에서 잇따라 발생한 중국어선 전복사고와 관련, 중국 외교부가 한국해경의 헌신적인 수색구조에 진심 어린 감사를 표명했다.



19일 서해지방해양경찰청에 따르면 지난 17일 마오닝 중국 외교부 대변인은 정례브리핑에서 한국 해경이 헌신적으로 구조작업에 나선 사안에 대해 감사의 뜻을 전하며 “중국 측은 한국 측이 전력을 다해 수색 및 구조 작업을 전개한 것을 높이 평가하고, 진심으로 감사의 뜻을 표한다”고 말했다.

광주 주재 중국 총영사관 주적화 부총영사가 11일 서해해경청을 방문해 감사 인사를 전하고 있다. 서해해경청 제공

앞서 서해해경청은 전남 신안군 가거도 해상(9일)과 전북 군산시 어청도 해상(10일)에서 발생한 중국어선 전복사고와 관련, 함정과 항공기를 동원해 군 등 유관기관 및 중국해경과 협력해 대대적인 합동수색 구조 활동을 펼쳤다.



이에 대해 광주 주재 중국 총영사관 주적화 부총영사가 11일 서해해경청을 방문해 감사를 표한 데 이어 중국 농업농촌부와 중국해경이 연달아 감사 서한문을 보내왔다. 중국 농업농촌부는 서한문을 통해 한·중 간 ‘수망상조(守望相助·서로 지켜주고 서로 도와줌)’의 우수한 전통을 구현한 데 대해 진심으로 감사의 뜻을 전한 바 있다.



이명준 서해해경청장은 “전례 없이 잇따라 발생한 중국어선 전복사고에 대해 해양경찰의 헌신적이고 적극적인 수색 구조 활동이 좋은 평가를 받은 것 같다”며 “이번 사례를 통해 한·중 해양 협력이 더욱 확대되길 기대하며 양국의 우호가 더욱 증진되는 계기가 되길 바란다”고 말했다.