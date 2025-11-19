강추위 떨치고 부산 ‘사랑의 김치’ 나눔

1000여명, 1만여포기 김장행사

독거노인 등 6200여세대 전달

나눔이 일상이 되는 도시 부산에서 대규모 김장김치 나눔 행사가 펼쳐졌다. 19일 부산지역 아침 기온이 영상 1도까지 곤두박질치며 올가을 들어 가장 추운 날씨를 보였으나, 참가자들의 열기로 추위가 무색했다.



부산시에 따르면 이날 오전 부산 해운대구 벡스코 제2전시장에서 ‘2025 사랑의 김치 나눔 한마당’이 열렸다. 부산시가 주최하고 부산시자원봉사센터와 16개 구·군자원봉사센터, 벡스코에서 공동 주관한 이번 행사는 부산 지역 최대 규모의 김치 나눔 행사다. 올해로 15회째를 맞은 이날 행사를 위해 지역을 대표하는 40개 기업·기관들이 2억여원을 후원했다.

19일 부산 해운대구 벡스코 제2전시장에서 개최된 ‘2025 사랑의 김치 나눔 한마당’에 참여한 자원봉사자 1000여명이 김치를 담그고 있다. 부산시 제공

또 박형준 시장을 비롯한 안성민 부산시의회 의장과 후원 기업 및 기관 임직원, 자원봉사단체 대표, 자원봉사자 등 1000여명이 참석해 배추 1만여포기(31t 분량)의 김치를 담갔다. 이날 담근 김장김치는 부산 시내 홀로 어르신 가정 등 따뜻한 나눔이 필요한 이웃 耶200여세대에 가구당 5kg씩 전달될 예정이다. 이는 지난해 대비 7000세대가 증가한 규모다.



이날 김장김치 나눔 행사장에서는 부산시자원봉사센터 홍보대사 ‘갈매기의 꿈’ 회원들이 온기 나눔 캠페인을 펼쳤다. 이 캠페인은 사회적·경제적으로 어려움을 겪는 이웃을 서로 격려하고, ‘따뜻한 부산, 온기 있는 부산’을 만들어가기 위한 시민 참여형 캠페인이다.



또 푸드트럭을 통해 김장 나눔 행사 참가자들에게 따뜻한 식사와 음료를 제공했다. 해운대구자원봉사센터와 북구자원봉사센터는 각각 시래기국밥과 커피·차를 마련해 추운 날씨에 김치 나눔 한마당 행사에 참여한 봉사자들에게 따뜻한 온기를 전달했다.