관세협상 이어 중동진출…'싱크로율' 높이는 李대통령·재계

'韓·UAE 비즈니스 라운드 테이블'에 이재용 등 기업인 대거 출동

李대통령 "기업인 지원 아끼지 않겠다"…무역질서 재편 속 '원팀' 기조 강화

이재명 대통령과 재계 총수들이 발걸음을 나란히 하는 일이 잦아지고 있다.



최근까지 한미 관세협상의 파고에 함께 대응한 데 이어 이번에는 중동 지역 새 시장 개척에 보폭을 맞추는 모습이다.

아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 19일(현지시간) 아부다비의 한 호텔에서 열린 한-UAE 비즈니스 라운드테이블에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 정의선 알 스와이디 투자부 장관, 이재명 대통령, 칼리드 왕세자, 칼둔 칼리파 알 무바라크 무바달라 CEO. 연합뉴스

세계 무역질서 재편의 큰 흐름에 도태되지 않고 살아남기 위해서는 정부와 기업이 '원팀' 기조를 유지하는 게 무엇보다 중요하다는 인식이 투영된 것으로 보인다.



아랍에미리트(UAE)를 국빈방문 중인 이재명 대통령은 19일 수도 아부다비의 한 호텔에서 열린 '한-UAE 비즈니스 라운드 테이블' 행사에 참석, 양국 기업인들의 활발한 교류 및 상호 투자를 독려하고 나섰다.



특히 이 자리에는 류진 한국경제인협회장을 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장, 조석 HD현대 부회장, 신익현 LIG넥스원 대표이사, 이석준 CJ 미래경영연구원장, 최수연 네이버 대표이사, 조주완 LG전자 대표이사, 유영상 SK수펙스협의회 AI위원장, 허용수 GS에너지 대표이사 등 국내를 대표하는 기업인들이 대거 출동했다.



김동철 한국전력 대표이사와 강경성 대한무역투자진흥공사(코트라) 사장 등 공기업 인사들도 모습을 보였다.



이 대통령은 기조연설에서 "명실상부한 '글로벌 비즈니스 허브' 아부다비에서 열린 오늘 행사가 대한민국의 새 성장 기회를 창출하는 계기가 되길 바란다"며 "저와 한국 정부는 공동번영을 위한 양국 기업인의 활동에 지원을 아끼지 않을 것"이라고 약속했다.

이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 허용수 GS에너지 대표이사, 류진 한국경제인협회 회장이 18일(현지 시간) 아부다비 카사르 알 와탄 대통령궁에서 열린 이재명 대통령 아랍에미리트(UAE) 국빈 방문 계기 '문화, UAE와 한국을 잇다' 한-UAE 문화교류 행사에서 박수치고 있다.

류진 회장도 "'한 손으로는 박수를 칠 수 없다'는 아랍 속담처럼, 혼자서는 불가능한 일도, 함께 하면 가능하다"며 "양국 경제계가 더욱 굳게 손잡고 공동번영의 구체적인 성과를 만들어가길 바란다"고 강조했다.



UAE 측 칼리드 아부다비 왕세자는 "우리는 이 자리에 파트너로서, 친구로서 함께 모였다"며 "양국이 공동의 가치, 대화, 파트너십, 믿음을 토대로 번영의 새로운 길을 열어갈 것"이라고 화답했다.

이 대통령은 이번 순방에 앞서서도 미국과의 관세협상 과정에서 주요 고비마다 기업인들과 소통하며 전략을 조율하는 모습을 보였다.

아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 19일(현지 시간) 아부다비 한 호텔에서 열린 한-UAE 비즈니스 라운드테이블에서 정의선 현대동차그룹 회장과 인사하고 있다.

8월 말 도널드 트럼프 대통령과의 1차 한미 정상회담 당시 이 대통령은 방미 엿새 전인 8월 19일 이재용·구광모·최태원 회장 등을 대통령실로 초청해 의견을 나눴다.



지난달 말 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 때에는 젠슨 황 엔비디아 CEO(최고 경영자) 접견 자리에 이 회장을 비롯한 기업 총수들이 동석, '치맥 회동' 등에 관해 얘기하며 화기애애한 분위기를 연출하기도 했다.



한미 관세·안보 협상 최종 합의 직후인 지난 16일엔 기업인들과 민관 합동회의를 열고서 대미 협상에 협력해 준 점에 감사를 표했다.



이 자리에서 이 대통령은 기업들이 국내 투자에도 소홀함이 없도록 해달라는 당부했으며, 이에 총수들은 대규모 국내 투자·고용 계획을 밝히며 화답한 바 있다.

