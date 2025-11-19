경주 대릉원 미디어아트 60만명 방문, '대표 관광 콘텐츠' 도약

신라 유산과 첨단 미디어 결합, XR버스·도슨트 투어 등 인기

에이펙 특수에 외국인 5만명 방문, 경주시, 내년에도 개최

경북 경주시는 지난달 24일부터 이달 16일까지 24일간 대릉원 일원에서 열린 '2025 국가유산 미디어아트 경주 대릉원' 행사가 성료됐다고 19일 밝혔다.

올해 행사는 '대릉원 몽화, 천년의 문이 열리다'를 주제로 천년 신라의 역사와 현대 미디어 기술을 결합한 야간 문화예술 콘텐츠로 선보였다.

대릉원 일원에서 열린 '2025 국가유산 미디어아트 경주 대릉원' 행사에서 관람객들이 고분에 투사된 미디어아트 영상을 감상하고 있다. 경주시 제공

행사 기간 총 60만여 명이 방문해 천년고도의 아름다움을 만끽했으며, 이중 외국인 관광객은 5만여 명에 달하는 것으로 집계됐다.

경주시는 이번 행사가 경주의 대표 야간 관광 프로그램으로 자리매김하며 지역 관광 활성화에 실질적인 도움을 준 것으로 평가하고 있다.

특히 행사 기간 천마총을 무료 개방하면서 고분군과 미디어아트를 결합한 특별한 체험의 의미를 더했다.

또 황남대총·천마총·90호 고분 등 대릉원 전역에 설치한 미디어파사드와 인터랙티브 콘텐츠는 신라의 상징과 역사를 현대적으로 구현해 높은 몰입감을 제공했다.

관람객 얼굴을 신라 왕·왕비 복식과 합성하는 체험, 스탬프 투어, 종이등 만들기 등 가족·연인이 참여하는 프로그램도 높은 참여율을 기록했다.

경주스마트미디어센터의 'GOLDEN SILLA XR버스'와 연계한 야간투어는 실제 경관과 가상 영상을 결합한 콘텐츠로 매회 조기 마감될 정도로 인기를 얻었다.

경주시는 국가유산청 공모사업에 다시 선정됨에 따라 내년에도 대릉원에서 미디어아트 행사를 다시 개최할 예정이다.

주낙영 시장은 "경주만의 품격 있는 야간 관광 콘텐츠를 지속적으로 확장해 시민과 관광객 모두가 문화유산의 가치를 함께 누릴 수 있도록 하겠다"고 강조했다.