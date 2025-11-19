“아웃사이드 히터 선발 두 자리요? 하∼ 킨켈라 공격 연습하는 것 좀 보고 결정할게요”… IBK 김호철 감독의 ‘킨켈라 딜레마’ [화성 현장 프리뷰]

[화성=남정훈 기자] 도로공사와 IBK기업은행의 2025~2026 V리그 여자부 2라운드 맞대결이 펼쳐진 19일 화성종합체육관. 두 팀은 시즌 전 전망에서 ‘양강’으로 평가받았지만, 지금까지 보여준 결과는 그야말로 ‘천양지차’다. 도로공사는 개막전 패배 후 7연승을 달리며 승점 19(7승1패)로 선두를 달리고 있는 반면, IBK기업은행은 이소영의 부상으로 인한 시즌아웃과 계약 해지, 주전 세터 김하경의 부상, 킨켈라의 기량이 예상보다는 더 떨어지는 등 시즌 전 그렸던 밑그림이 모두 엇나가면서 승점 5(1승6패)로 최하위로 처졌다.

경기 전 만난 IBK기업은행 김호철 감독의 얼굴도 다소 수척했다. 애써 웃어보이려는 모습도 역력했다. 김 감독은 “선수들은 열심히 하고 있다. 생각했던 것보다 실력 차이가 큰 것 같다”면서 “(이)소영이도 빠졌지만, 큰 기대를 걸었던 킨켈라도 자기 위치에서 못해주고 있다. 하경이도 ‘못한다, 못한다’ 했지만, 훈련 때 ‘어디 갔지’라고 찾을 정도로 빈 자리를 뼈저리게 느끼고 있다. 그래도 극복해내야한다. 그게 팀이다”라고 각오를 다졌다.

아웃사이드 히터 두 자리에 나설 선발 선수를 묻자 김 감독은 “하~” 크게 한숨을 내쉬며 “상대 모마를 막기 위해 사이드 블로킹을 높이려면 킨켈라를 넣어야 하는데, 몸 상태가 100%가 아니다. 연습 때 공격하는 모습을 보고 선발 출장 여부를 결정하려고 한다”고 답했다.

세터들의 분발을 촉구한 김 감독이다. 그는 “리시브가 1라운드 후반부터는 생각보다 안 터지고 있다. 다만 세터에게 정확하게 가는 볼이 많진 않다. 그래도 세터가 공격수가 편하게, 좋아하는 볼을 때릴 수 있게 분배를 해줘야 하는데, 그거까진 바랄 순 없고 볼을 좀 더 정확하게 해주길 바란다”라고 말했다.

김 감독은 지난 시즌 큰 성장을 이뤄냈던 육서영의 부진을 아쉬워했다. 그는 “서영이가 대표팀을 다녀온 뒤 더 좋아졌다. KOVO컵 때 리시브를 안 하고 공격을 하니 공격력이 극대화됐다. 시즌 준비할 때까지만 해도 좋았는데, 1라운드에 상대 목적타 서브에 무너지더니 그 이후로 리듬이 깨졌다. 리듬을 좀처럼 찾지 못하고 있다. 킨켈라가 코트 위에 없을 땐 서영이가 해줘야 한다. 다시 리듬을 찾길 기다리겠다”라고 설명했다.