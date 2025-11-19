배달의민족 “한그릇·픽업 서비스에 스타벅스 입점”

배달의민족(배민) 운영사 우아한형제들은 스타벅스의 한그릇 서비스 및 픽업 서비스를 시작했다고 19일 밝혔다.

배민은 한그릇 서비스에서 지난 10일부터 스타벅스 인기 메뉴 조합을 최소주문금액 적용 없이 무료로 배달해준다. 아메리카노 등 인기 음료에 에그 클럽 샌드위치, 바질 치킨 토마토 브리또 등 식사 대용 음식이나 생크림 카스텔라와 같은 디저트를 조합한 전용 메뉴를 선보여 1인 가구 고객의 배달 주문 선택지를 디저트류까지 대폭 늘렸다.

또한 이달 초 스타벅스 매장은 배민 픽업 서비스에도 입점했다. 배민은 ‘픽업 지도’에 스타벅스 매장의 위치를 별도 아이콘으로 표시해 고객들이 사전 주문을 할 수 있도록 편의성을 높였다.

배민과 스타벅스는 배민 픽업 서비스 입점을 기념해 오는 23일까지 픽업 이용시 아메리카노를 매일 선착순으로 50% 할인 판매하는 행사를 진행한다.

한편 배민 한그릇 서비스는 국내 배달업계에서 최초로 선보인 최소주문금액이 없는 소액 주문 전용 서비스다. 크게 늘어난 1인 가구를 공략하면서 지난 4월 출시 이후 약 반 년 만에 누적 주문 고객 400만 명을 달성하는 등 인기를 끌고 있다. 픽업은 포장 선호 고객을 위해 기존 포장 주문을 리브랜딩 해 개선한 서비스다.

배민 관계자는 “스타벅스와의 새로운 협업을 통해 고객들이 더 편리하게 스타벅스의 제품을 이용할 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 다양한 브랜드와의 협업을 강화해 나가면서 배민 고객 경험 증진에 힘쓰겠다”고 말했다.