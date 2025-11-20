경기, 축산관광단지 ‘에코팜랜드’ 25일 개장

국내 최대 규모… 17년 만에 완공

말 체험·연구 개발·입양센터 운영

공공 분야 국내 최대 규모의 축산 복합관광단지 ‘에코팜랜드’가 25일 경기 화성에서 문을 연다. 에코팜랜드는 축산 연구뿐만 아니라 말 체험, 반려동물 입양과 교육 등 축산업의 모든 것을 체험하고 즐길 수 있는 관광단지다.



경기도는 화성시 마도·서신면 화옹지구 간척지에 조성한 에코팜랜드(대지면적 119㏊, 건물연면적 4만6670㎡)가 25일 개소식과 함께 운영에 들어간다고 19일 밝혔다.



에코팜랜드는 축산 연구·체험·치유·복지 기능을 갖춘 복합 축산단지로 경기도가 2008년부터 1246억원을 들여 17년 만에 완공했다. 주요 시설은 △가축 실험 및 종축 관리를 위한 축산 연구개발(R&D)단지 △말 문화 체험과 조련을 통해 도민의 정서적 치유와 여가 활동을 지원하는 치유·힐링 승마단지 △입양센터와 동물복지 교육시설 등을 갖춘 반려동물단지 등이다.



축산 R&D단지는 2만9359㎡ 규모 부지에 경기 한우 특성화, 재래가축 보존·보급, 젖소 신품종 산업화 등의 연구를 진행할 예정이다. 치유·힐링 승마단지(8474㎡)에는 실내마장, 원형마장, 장제소 등이 조성됐다. 반려동물단지는 1406㎡ 규모 부지에 고양이입양센터, 반려동물 교육관, 놀이터 등이 들어섰다.



도 관계자는 “도민과 농가 상생형 축산 생태벨트의 출발점이 될 것”이라고 말했다.