‘마포365구민센터’ 사우나 한달 무료 개방

구, 12월 21일까지 시범운영

세신사 배치… 월요일은 휴무

서울 마포구가 마포365구민센터 내 사우나인 ‘건강관리센터’ 시범 운영에 들어갔다. 구민들은 다음 달 21일까지 무료로 이용할 수 있다.



구는 19일 건강관리센터 시범 운영을 통해 운영 안정성을 확보하고 이용객들 의견을 수렴한다고 밝혔다.



구는 올해 9월 문을 연 생활 문화 복합 시설인 마포365구민센터에 건강관리센터를 만들었다. 센터는 남녀별 냉탕과 온탕, 열탕, 건·습식 사우나, 탈의실, 휴식 공간 등으로 구성됐다. 세신사, 이용사 등 전문 인력도 배치된다.



센터 시범 운영 시간은 화∼금요일 오전 7시∼오후 6시, 주말 오전 7시∼오후 5시, 공휴일엔 오전 9시∼오후 4시30분이다. 1층 안내 데스크에서 접수하면 무료 이용이 가능하다. 다만 매주 월요일은 안전 점검으로 문을 닫는다. 또 안전 관리를 위해 이용 시간은 2시간으로 제한된다. 구는 시범 운영 기간 동안 이용객 대상 만족도 조사와 시설 운영 전반에 대한 점검을 실시해 그 결과를 정식 운영에 적극 반영할 방침이다.



박강수 마포구청장은 “구민 의견을 반영해 편안히 쉬며 재충전할 수 있는 건강관리센터를 조성했다”며 센터 이용과 적극적인 의견 개진을 당부했다