제주도, 신안 여객선 사고 대응 만전…“승객 안전 확보”

오영훈 지사, 제주항 운항관리센터 방문 …긴밀 협조체계 구축 강조

제주에서 출항해 목포로 향하던 대형 여객선이 19일 오후 전남 신안군 해상에서 암초와 부딪쳐 좌초되자, 오영훈 제주도지사가 제주항 운항관리센터에서 승객 안전 확인과 대응 체계 구축에 나섰다.

이날 오후 8시 17분쯤 전남 신안군 장산면 족도 인근 해상에서 267명을 태운 제주발 목포행 여객선 퀸제누비아2호가 암초에 걸리며 좌초됐다.

오영훈 제주도지사가 19일 제주항 운항관리센터에서 사고 경위와 승객 안전 조치 상황을 보고받고 대응을 지휘하고 있다. 제주도 제공

퀸제누비아2호는 승객 246명과 승무원 21명을 태우고 이날 오후 4시 45분쯤 제주에서 출발해 오후 9시쯤 목포항에 도착할 예정이었다.

오 지사는 이날 오후 10시 30분쯤 제주항 운항관리센터를 찾아 관계기관으로부터 사고 경위와 승객 안전 조치 상황을 보고받고 대응을 지휘했다.

오 지사는 “도민을 비롯한 승객 안전 확보가 최우선”이라며 “해경 등 관계기관과 긴밀히 상황을 공유하고 있으며, 승객들이 안전하게 귀환할 수 있도록 행정력을 집중하겠다”고 강조했다.

제주도는 해경 등과 소통하며 실시간으로 상황을 모니터링 하면서 승객 명단을 확보해 도민 탑승 여부를 파악하는 한편, 필요한 후속 조치를 준비하고 있다.