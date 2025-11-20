‘어쩔수가없다’, 청룡영화상 6관왕

올해 청룡영화상에서 박찬욱 감독의 영화 '어쩔수가없다'가 최우수작품상을 비롯해 6관왕에 올랐다.

'어쩔수가없다'는 19일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 제46회 청룡영화상 시상식에서 최우수작품상과 여우주연상(손예진), 감독상, 남우조연상(이성민) 등 6개 부문의 상을 휩쓸었다.

영화 ‘어쩔수가없다’ 스틸컷. CJ ENM 제공

현재 이병헌과 함께 미국 LA 아메리칸 시네마테크에서 열리는 회고전에 참석 중인 박 감독의 수상소감은 이성민이 대리 낭독했다.

박 감독은 "영화 '어쩔수가없다'는 제가 처음 소설 원작을 읽었던 20년 전부터 줄곧 품어온 꿈이 이뤄진 결과"라면서 "결국 이 이야기를 한국 영화로 만들 수 있어서 얼마나 행복하고 뿌듯했는지 모른다"고 전했다.

이어 "처음 볼 때는 단순하고 코믹하고, 되풀이해 볼 때마다 점점 더 복잡하고 비극적으로 느끼는 영화를 만들려고 노력했다"면서 "청룡상 심사위원분들이 이 점을알아봐 주셨다고 믿고 고마운 마음으로 상을 받겠다"는 소감을 밝혔다.

박 감독이 청룡영화상 감독상을 받은 건 2000년 '공동경비구역 JSA', 2003년 '올드보이', 2022년 '헤어질 결심' 이후 이번이 네 번째다.

배우 현빈·손예진 부부가 19일 오후 서울 영등포구 KBS홀에서 열린 제46회 청룡영화상 시상식에 참석해 각각 레드카펫을 밟고 있다. 뉴스1

손예진·현빈 부부는 나란히 여우주연상과 남우주연상의 영예를 안았다. 부부가함께 주연상을 받은 건 46회를 맞은 청룡영화상 역사상 처음이다.

'어쩔수가없다'에서 실직한 가장 만수의 아내 미리 역을 연기한 손예진은 2008년 '아내가 결혼했다'에 이어 두 번째로 청룡영화상 여우주연상을 거머쥐었다.

손예진은 "제가 27살에 청룡 여우주연상을 처음 수상했다"며 "지금 마흔 중반이넘어가기 직전인데, 10년이 훌쩍 지나서 이렇게 상을 주셔서 감사하다"는 소감을 밝혔다.

남우주연상은 우민호 감독의 '하얼빈'에서 안중근 의사 역을 맡은 현빈이 수상했다.

현빈은 "제가 우리나라에서 살아가는 것, 이런 자리에 있을 수 있는 건 우리나라를 지키기 위해 헌신하고 희생하신 수많은 분 덕분"이라며 "이 상에 대한 감사를 먼저 그분들에게 전하고 싶다"고 말했다.

'어쩔수가없다'에서 주인공 만수(이병헌)의 재취업 경쟁자이자 제거 대상이 되는 구범모 역을 맡은 이성민은 남우조연상을 가져갔다.

여우조연상은 '히든페이스'의 박지현이 받았다. 박지현은 첼리스트이자 속내를 알 수 없는 미스터리한 인물인 미주 역을 맡아 송승헌과 조여정 사이에서 열연을 펼쳤다.

신인남우상은 '악마가 이사왔다'의 안보현이, 신인여우상은 '아메바 소녀들과 학교괴담: 개교기념일'의 김도연에게 각각 돌아갔다.

손예진·현빈 부부는 박진영, 임윤아와 함께 나란히 청정원 인기스타상도 수상했다. 올해 시상식은 뮤지컬 무대를 떠오르게 하는 가수 이찬혁의 축하공연으로 시작됐다. 시상식 진행은 지난해에 이어 한지민과 이제훈이 맡았다.