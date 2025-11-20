전국 흐리고 일부 지역 눈·빗방울…살얼음 주의 [오늘날씨]

낮 최고기온 11~16도 예상

지난해 11월29일 서울 종로구의 도로 곳곳이 얼어 있다. 뉴스1

목요일인 20일은 중부지방을 중심으로 빗방울이 떨어지거나 눈이 날리는 곳이 있겠다.

이날 기상청에 따르면 전국이 대체로 흐린 가운데 오후까지 수도권에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠고, 강원 내륙·산지와 충북 북부에는 0.1㎜ 미만의 빗방울 또는 0.1㎝ 미만의 눈이 예상된다.

특히 기온이 낮아지면서 내린 비 또는 눈이 얼어 도로 살얼음이 끼는 곳이 있겠으니 교통안전에 유의해야 한다.

당분간 강원 동해안 산지와 경북 동해안, 북동 산지를 중심으로 대기가 매우 건조하고 바람이 강하게 불겠으니 산불 등 각종 화재에도 각별히 유의해야 한다.

오전 5시 현재 기온은 서울 3.3도, 인천 4.6도, 수원 2.7도, 춘천 -2.3도, 강릉 7.0도, 청주 3.5도, 대전 3.3도, 전주 4.3도, 광주 4.9도, 제주 10.5도, 대구 0.8도, 부산 4.4도, 울산 2.6도, 창원 3.0도 등이다.

낮 최고기온은 서울 14도, 인천 13도, 수원 14도, 춘천 11도, 강릉 15도, 청주 15도, 대전 15도, 전주 15도, 광주 15도, 대구 15도, 부산 16도, 제주 16도 등으로 예상된다.

바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5~1.5m, 남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다. 해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다의 파고는 동해 0.5~3.5m, 서해 0.5~2.0m, 남해 0.5~1.5m로 예상된다.